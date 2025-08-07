En medio de los cuestionamientos en redes sociales contra Lizeth Atoccsa —luego de que la joven beneficiaria de Beca 18 e influencer de 22 años anunciara la compra de su primer departamento— la directora del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) explicó que los pedidos de retiro de beca son infundados, puesto que el objetivo del programa es que los jóvenes de buen rendimiento académico o situación de vulnerabilidad mejoren su situación socieconómica.

“El objetivo de este programa social, del Pronabec, particularmente de Beca 18 es la salida exitosa de la pobreza a través de la educación. Nosotros lo que buscamos es identificar a estos jóvenes talentosos y el objetivo del Estado es precisamente que triunfen económicamente” , manifestó Alexandra Ames, durante entrevista con ATV Noticias.

La directora ejecutiva del Pronabec explicó que la condición de vulnerabilidad, la pobreza en el caso de Lizeth Atoccsa, debía ser acreditado al momento de su postulación al concurso Beca 18 del Pronabec y así sucedió en el 2021. Y que mejorar su status económico no es una causal de pérdida de la beca, que incluye pago de pensiones, matrícula y una subvención mensual, entre otros.

“Su caso es particular, ella todavía no ha terminado la universidad, le falta un semestre para acabar, y ya ha cumplido con varios sueños que muchas personas adultas quieren tener. Y eso es bueno. Ella inspira a más jovenes a postular a Beca 18 y a seguir conservando su beca”, añadió Ames.

Ello, luego de que las redes sociales se dividiera entre críticas y elogios hacia la joven debido a que compartió entre sus seguidores la compra de un departamento a su corta edad. Algunos señalaron que el Estado debería retirarle la beca, pero como explicó Ames los beneficios de Beca 18 abarcan hasta la finalización de su carrera profesional. Otros también evidenciaron el clasismo que envuelven las críticas hacia la estudiante de Ingeniería Industrial.

“Nosotros entregamos una subvención para que los chicos se puedan mantener, para que terminen sus estudios. El objetivo no es solo que empiecen a estudiar. Si ella no hubiera tenido la beca probablemente no hubiera podido ser influencer porque ella misma cuenta que con su primera subvención se compro su celular. Precisamente la vida, la historia que ella cuenta es el choque de pasar de asentamiento humano en SJM a ir a estudiar a una universidad en Surco”, dijo Alexandra Ames al defender la importancia del acceso a la educación de calidad como un motor para la movilidad social.