Resumen

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La emotiva historia de Maya, la perrita que acompañó a su dueño a cumplir su deber. (Foto: Captura de YT/Latina)
La emotiva historia de Maya, la perrita que acompañó a su dueño a cumplir su deber. (Foto: Captura de YT/Latina)
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio, las urnas dejaron historias que trascendieron la política, como la de Maya, una perrita rescatada en Huaraz, que acompañó a su dueño mientras él ejercía como miembro de mesa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

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