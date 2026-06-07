Este domingo 7 de junio, las urnas dejaron historias que trascendieron la política, como la de Maya, una perrita rescatada en Huaraz, que acompañó a su dueño mientras él ejercía como miembro de mesa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La presencia de la mascota no pasó desapercibida entre los electores y trabajadores del local de votación. Mientras decenas de ciudadanos acudían a sufragar, Maya permanecía a un costado de su cuidador, quien había llevado agua, croquetas y alimento para asegurar su bienestar durante el día.

El dueño relató que la adoptó hace aproximadamente un mes, tras encontrarla abandonada en la provincia de Huari, en Huaraz. “Estaba abandonada y en celo. Ya la tengo hace un mes”, contó a Latina TV, recordando que su rescate fue posible gracias al apoyo de un profesional que auxilió al animal.

El ciudadano explicó que inicialmente no estaba convocado para integrar la mesa de sufragio. Sin embargo, ante la ausencia de algunas personas designadas, decidió asumir la responsabilidad para evitar mayores retrasos.

Maya fue rescatada por sus actuales dueños en Huaraz | Foto: (Canal de YouTube de Latina TV - Captura)

“El deber cívico se ha perdido bastante. Parece que a la gente ya no le interesa. No sé realmente cuál será el trasfondo, pero aquí estamos”, señaló.

La decisión de acudir acompañado de Maya respondió a la posibilidad de que las votaciones se extendieran más de lo previsto, como ocurrió en la primera vuelta, cuando varias mesas demoraron en instalarse por falta de miembros titulares y suplentes.

“Voy a asegurarme, mejor no hay nada. Entonces, he venido preparado”, comentó, mostrando los implementos que llevaba para alimentar e hidratar a su mascota.

Durante la espera, Maya permaneció serena junto a su dueño, quien aseguró que desde que la rescató se volvió inseparable de él. “Ya es parte de la familia”, comentó.

La mesa de sufragio donde participó se instaló con retraso debido a la ausencia de integrantes designados, un inconveniente que se repitió en algunos locales durante la segunda vuelta presidencial.