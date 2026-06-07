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Resumen

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Se detuvo a tres miembros de mesa de un local de votación de Los Olivos.
Se detuvo a tres miembros de mesa de un local de votación de Los Olivos.
Por Carlos Gonzales

En el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se presentaron unos incidentes en algunos locales de votación de Lima y Arequipa, ya que los ciudadanos denunciaron que algunas cédulas de sufragio estaban marcadas o presentaban garabatos.