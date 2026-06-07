En el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se presentaron unos incidentes en algunos locales de votación de Lima y Arequipa, ya que los ciudadanos denunciaron que algunas cédulas de sufragio estaban marcadas o presentaban garabatos.

Un ciudadano de San Borja contó a El Comercio que en la mesa N°059262 del aula 111, ubicada en el interior de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), se hallaron 37 cédulas marcadas, por lo que llegaron al lugar representantes de la ONPE, JNE y la Policía e incautaron dicho material.

En el caso de La Molina, votantes denunciaron que en la mesa N°043721, situada en el complejo deportivo César Vidaurre Reina Farje se encontraron 75 cédulas marcadas. Ante ello, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado en presencia de efectivos de la PNP, de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, el JNE, miembros de mesa y un personero.

En la mesa N°047719, en el colegio María Reina Marianistas de Miraflores, un votante contó que hubo más de 20 cédulas marcadas con lapicero, por lo que personal de la ONPE reemplazó dicho material.

Un hombre identificado como Oracio Javier Rafaile Huamayalli (81) fue detenido por rayar 93 cédulas de sufragio de la mesa N°061025 del aula 106, instalada en el colegio Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. Dicha situación fue vista por los miembros de mesa, por lo que alertaron a la Policía Nacional, que procedió con la intervención y lo trasladó a la comisaría Laura Caller. En el mismo centro educativo, la Policía detuvo a tres miembros de la mesa N°061020, en el aula 101, debido a que los electores hallaron cerca de 90 cédulas rayadas.

En el colegio Saco Oliveros de Monterrico, en Surco, se encontraron 39 cédulas rayadas en la mesa N°051469 (ocho cédulas rayadas), en la mesa N°051482 (cinco cédulas rayadas) y en la mesa N°051478 (26 cédulas rayadas).

En la institución educativa particular Nuestra Señora de la Natividad, en San Martín de Porres, se reportó que hubo más de 200 cédulas rayadas, las cuales fueron incautadas por agentes de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía y la Fiscalía.

En el caso de regiones, se informó que en la mesa de sufragio N°005504, instalada en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA),unas 23 cédulas de sufragio presentaban marcas, por lo que la PrimeraFiscalía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa intervino.

En varios puntos de la capital se reportaron cédulas marcadas.

Material electoral marcado fue reemplazado

Elizabeth Hinostroza, vocera de la ONPE, explicó que las cédulas marcadas ya fueron retiradas y lacradas para ser entregadas a las autoridades que investigarán el caso. Precisó que dicho material fue reemplazado por cédulas de contingencia para que continúe la votación de manera normal.

Remarcó que ante este tipo de casos le corresponde actuar al fiscalizador de la mesa de votación y del local de votación del JNE. “Ellos se encargan de ver materia de justicia electoral, son quienes han tomado presente esto, ya que se les ha comunicado”, puntualizó.

Hinostroza indico que las cédulas son despachadas desde el local de la ONPE en Lurín y la entrega se realiza bajo un protocolo, acompañado de un personal de la entidad y un agente de la Policía. Además, los vehículos son monitoreados por GPS hasta que llegue al local de votación.

Si bien remarcó que las investigaciones determinarán si las cédulas son verdaderas o falsas, la funcionara precisó que las cédulas auténticas tienen código de barra en la parte izquierda inferior.

El destino de las cédulas marcadas

Silvia Guevara, abogada experta en temas electorales, señaló a El Comercio que cualquier marca que se haga fuera del recuadro de la cédula de votación donde aparece el logo o la foto del candidato o candidata invalida el voto. No obstante, refirió que otras marcas adicionales deben ser evaluadas por los miembros de mesa.

“Cualquier marca adicional que no sea el aspa o la cruz dentro del recuadro invalida el voto. Para que el voto sea válido, la marca tiene que ser dentro del recuadro de la organización política por la cual decidan votar, sea sobre el rostro del candidato o candidata o el logo del partido. Sin embargo, cuando una cédula tiene marcas adicionales, sí queda a criterio de los miembros de mesa determinar si eso finalmente invalida o no el voto”, señaló la especialista.

“Los miembros de mesa son los que determinan si es un voto es válido o no en base a los criterios que ha dado ONPE y la norma, que solamente se admite aspa o cruz dentro del recuadro. No se admite círculo, check, asterisco ni otra marca”, agregó.

Los votantes ejercieron su voto pese a la instalación tardía de algunas mesas. (Foto: El Comercio)

Por ello, remarcó que los ciudadanos deben revisar el estado y contendido de la cédula de sufragio, así como la información que se pega en las cabinas de votación. “Tiene que reportarlo a los miembros de mesa, quienes deben informarlo como incidente y consignarlo en el acta electoral”, precisó.

Guevara indicó que los miembros de mesa son los únicos que entran en contacto con el material electoral cuando llegan a los locales de votación. “Los miembros de mesa tienen la obligación de verificar el material, para eso existe el acta de instalación para que ahí se puedan advertir si es que existe alguna mancha algo que limite o conduzca al ciudadano a alguna organización política”, manifestó.

No obstante, precisó que “no hay una causalidad de nulidad” con relación a la votación en las mesas donde se detectaron marcadas, pero sí consideró lo que sí podría complicar es el abastecimiento de cédulas para reemplazarlas.

Por su parte, Joshua Salazar, vocero del JNE, detalló los pasos que deben seguir las personas en caso encuentren cédulas de votación marcadas ante de votar. “Cualquier ciudadano que encuentra una inconsistencia o marca en la cédula, tiene que informarlo a los miembros de mesa para que lo reporten al personal de la ONPE a fin de que den aviso a las autoridades competentes”, refirió.

En caso la ONPE tenga material electoral disponible en el local de votación, se procede con el reemplazo de las cédulas observadas. Si no hay la cantidad suficiente, se transportará desde el local de la entidad electoral en Lurín.

El funcionario recordó que las únicas personas que pueden acceder a las cédulas son los miembros de mesa, cuando firman cada material, y no los personeros o electores.

Sanción

Frente a los casos ocurrido este domingo con las cédulas de votación, José Tello, especialista en temas electorales, señaló que el delito tipificado como atentado contra el derecho al sufragio, señalado en el artículo 359 numeral 4 del Código Penal, establece una pena de 2 a 8 años de cárcel. “Es un delito bastante grave, ya que hay manipulación de material electoral”, aseveró.