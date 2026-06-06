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Resumen

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Las extorsiones a los centros educativos -ya sea de nivel inicial, primario o secundario- se han incrementado en los últimos tres años, incluso los delincuentes han atentado contra las sedes de los colegios para amedrentar a los directores o promotores en busca de que paguen el cupo exigido. Una muestra de esa grave situación es que más de 170 instituciones educativas cerraron en el 2025.

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