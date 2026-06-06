En un inicio las extorsiones estuvieron dirigidas a los colegios privados, esto debido al movimiento de dinero que tienen, pero luego las amenazas llegaron a las instituciones educativas estatales, lo que incrementó el pánico en los padres de familia.

En el actual contexto electoral, los centros educativos públicos serán usados, gracias a sus grandes dimensiones, como locales de votación en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Por ello, los ciudadanos buscan conocer la situación de esos colegios.

En el 2019, un grupo de fotógrafos de El Comercio inició una cobertura exclusiva de todos los asesinatos ejecutados por sicarios en Lima. La información obtenida ahora es capaz de revelar, por sí sola, los días, horas, modus operandi, el nivel de salvajismo y otros datos del perfil de estos criminales por encargo. Una radiografía del nuevo sicario limeño es revelada por quienes -en la mayoría de casos- llegan primero a la escena del crimen, siempre antes que la fiscalía, y a veces, incluso, antes que la policía y propios familiares.

El Comercio pudo identificar que, entre los colegios nacionales que fueron extorsionados y que funcionarán como centro de votación el domingo 7 de junio, están Augusto Cazorla (Callao), Juan Ingunza Valdivia (Callao), Almirante Miguel Grau (San Martín de Porres), Juan Pablo Vizcardo y Guzmán (Cercado de Lima), República de Paraguay (Cercado de Lima), José Carlos Mariátegui (San Juan de Lurigancho), José María Arguedas (Villa María del Triunfo), República de Ecuador (Villa María del Triunfo), Mariscal Andrés Avelino Cáceres (El Agustino), Ciro Alegría (Carabayllo) y Micaela Bastidas (San Juan de Lurigancho).

En algunos casos, las extorsiones fueron contra los directores de los colegios o los profesores. Los delincuentes también exigían a los padres de familia de sexto grado de primaria o de quinto año de secundaria un cupo a cambio de permitirles realizar su viaje y fiesta de promoción. Los extorsionadores enviaban sus amenazas a través de mensajes o videos al WhatsApp, incluso lograban ingresar a las reuniones virtuales o infiltrarse en grupos de WhatsApp de los padres de familia. En caso de que no se cumplía con el pago, los sujetos amenazaban con atentar contra sus hijos.

Las extorsiones estuvieron dirigidas en un inicio a los colegios particulares.

Los hampones también extorsionaban a los colegios cuando realizaban construcciones en su interior, ya que les exigían una cuota de puestos de trabajo y un pago para permitir la continuidad de las labores. Muchas de las víctimas señalaban que detrás del cobro de cupos estaba la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, cuyo cabecilla era Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Ante estos casos de extorsión, las autoridades dispusieron la suspensión de las clases presenciales y la implementación de clases virtuales, así como el despliegue de policías en los exteriores de los colegios.

Más de 10 mil colegios serán usados como locales de votación

Unos 10.131 centros educativos (8.634 públicos y 1.497 privadas) serán usados como locales de votación durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, por lo que fueron puestos a disposición de la ONPE, informó el Ministerio de Educación a este Diario.

Por ello, el viernes 5 y el lunes 8 de junio, los colegios no abrirán sus puertas, lo que implica que un millón y medio de estudiantes no reciban clases en esas fechas.

ONPE dispuso locales de votación dentro de colegios y ya no en espacios abiertos para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)

No obstante, el Minedu aclaró que dichas instituciones educativas deberán recuperar de manera obligatoria las horas efectivas de clase de manera presencial y no virtuales, a fin de cumplir las horas pedagógicas establecidas para el año escolar.

Por su parte, la ONPE informó que los ciudadanos que el pasado 12 de abril sufragaron en parques ubicados en los distritos limeños de Jesús María, Lince y Miraflores votarán en la segunda vuelta en centros educativos. Remarcó que dispuso el cambio a sugerencia de las Fuerzas Armadas, con el fin de que la votación en dichas zonas se desarrolle en mejores condiciones de seguridad.

¿Por qué extorsionan a los colegios?

El general PNP (r) Juan Carlos Sotil, exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó a El Comercio que la expansión de las extorsiones a los centros educativos era un proceso que se iba a dar con el paso del tiempo, ya que primero fueron afectados otros sectores, como el transporte y la actividad musical.

El especialista explicó que los delincuentes extorsionan al sector educativo debido a que es uno de los más lucrativos de la sociedad, ya que los colegios recaudan dinero de manera constante durante todo el año por el pago de las pensiones, matrículas y cuotas de ingreso. Además, remarcó que muchas de las víctimas acceden al pago del cupo porque amenazan con matar a los escolares.

“La educación en el Perú, como en otros países de la región, se ha vuelto un negocio muy rentable. Las extorsiones están principalmente dirigidas a los colegios particulares, ya que recaudan pagos de matrícula y pensiones”, manifestó.

Gral. PNP (r) Juan Carlos Sotil. Foto archivo GEC

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Sotil recordó que años atrás los colegios particulares solo contrataban personal para dirigir el tránsito vehicular en los alrededores de sus locales para evitar atropellos a los alumnos, pero actualmente deben destinar un presupuesto importante para contratar agentes de seguridad para vigilar la salida y entradas de los escolares.

“Era un rubro que no había sido tocado por este tipo de delito. Era un rubro que solo había sufrido delitos como hurtos, ingresos a los locales para robarse los equipos de cómputo en muchas oportunidades, pero no casos de extorsión”, refirió.