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Resumen

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la modificación de locales de votación para más de 161 mil electores a nivel nacional. La medida implica la reubicación de 549 mesas de sufragio que funcionaron durante la primera vuelta electoral y responde principalmente a criterios de seguridad y disponibilidad de infraestructura.

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