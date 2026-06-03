A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la modificación de locales de votación para más de 161 mil electores a nivel nacional. La medida implica la reubicación de 549 mesas de sufragio que funcionaron durante la primera vuelta electoral y responde principalmente a criterios de seguridad y disponibilidad de infraestructura.

Los cambios fueron realizados tras recomendaciones formuladas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entidad encargada de brindar seguridad al proceso electoral. La ONPE informó que la decisión busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la jornada electoral y facilitar el resguardo de los locales de votación.

Priorizan colegios con cerco perimétrico

Uno de los principales criterios utilizados para efectuar las modificaciones fue la aplicación de la Ley N.° 32594, norma que prioriza el uso de instituciones educativas con cerco perimétrico como locales de votación. Debido a ello, varias mesas que durante la primera vuelta funcionaron en espacios públicos abiertos dejarán de operar en dichos lugares.

La asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, Katiuska Valencia, precisó a El Comercio que los cambios de locales de votación para la segunda vuelta presidencial responden principalmente a criterios de seguridad planteados por las Fuerzas Armadas. Según explicó, la institución recomendó dejar de utilizar espacios abiertos como parques y plazas debido a que carecen de cerco perimétrico, lo que dificulta las labores de resguardo durante la jornada electoral.

“Las Fuerzas Armadas consideran que los espacios sin cerco perimétrico representan un riesgo ante eventuales situaciones de inseguridad”, señaló la funcionaria. En ese sentido, indicó que la ONPE evaluó previamente una relación de locales de contingencia y dispuso el traslado de las mesas a colegios y establecimientos cerrados ubicados en zonas cercanas a los puntos originalmente asignados.

Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE asegura que el despliegue del material electoral se encuentra prácticamente concluido. (Foto: ONPE)

Liza Becerra, actual Subgerente de Información y Comunicación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), detalló que, a nivel nacional, un total de 161 mil 640 electores deberán acudir a un local de votación distinto al que tuvieron durante la primera vuelta electoral de los cuales 74 mil 894 electores son de Lima. Asimismo, Valencia precisó que los casos vinculados a la negativa de propietarios para ceder sus instalaciones son reducidos y alcanzan únicamente a 12 locales de votación distribuidos en Lima, Lambayeque, La Libertad y Piura. En Lima Metropolitana, esta situación se concentra en los distritos de El Agustino, Magdalena del Mar, Surquillo y San Juan de Lurigancho.

Respecto a la organización de los comicios, la asesora de la jefatura nacional de la ONPE informó que el despliegue del material electoral se encuentra prácticamente concluido. Durante la entrevista brindada al diario El Comercio, solo quedaba un vehículo en ruta para completar la distribución a provincias fuera de Lima. En el caso de Lima Metropolitana y Callao, explicó que los vehículos encargados del traslado del material partirán el viernes por la noche y que la entidad ha fijado como plazo máximo el sábado a la 1:00 p.m. para que todos los locales de votación cuenten con los implementos necesarios para la jornada electoral.

La funcionaria añadió que, paralelamente, continúa el proceso de acondicionamiento de los centros de votación y la capacitación de los actores electorales. Según informó la asesora, 197 mil 062 miembros de mesa ya habían recibido capacitación a nivel nacional mediante jornadas presenciales, plataformas virtuales y asistencia personalizada en las oficinas descentralizadas de la institución.

San Juan de Lurigancho, Lince y Miraflores concentran la mayor cantidad de cambios

Los distritos con más modificaciones son San Juan de Lurigancho, Lince y Miraflores, donde varias mesas que operaron en parques y espacios públicos fueron trasladadas a instituciones educativas cercanas.

En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, los electores que tenían asignado votar en tres instituciones educativas han cambiado por otras distintas. Esto debido a que los propietarios de los locales originales se negaron a brindar sus locales manifestando disconformidad de uso durante la primera vuelta. De manera similar, en Lince se reubicaron mesas que funcionaron en los parques Ramón Castilla, del Bombero, Pedro Ruiz Gallo y Santos Dumont hacia los colegios más cercanos para evitar contratiempos con el uso de energía como ocurrió durante la primera vuelta.

Ciudadanos acudirán el domingo a locales de votación. Foto: GEC

En Miraflores también se registran cambios importantes. Los votantes que anteriormente acudieron a espacios como el Parque Kennedy, el Boulevard Tarata, el Parque Miguel Grau, Tradiciones Peruanas o Ramón Castilla ahora deberán sufragar en centros educativos ubicados en las inmediaciones de dichos lugares.

Según la ONPE, los nuevos locales fueron seleccionados procurando que se encuentren lo más cerca posible de los puntos originalmente asignados, con el objetivo de evitar desplazamientos mayores para los electores.

Locales de votación reasignados en Lima y Callao

La ONPE informó que parte de los cambios para la segunda vuelta electoral se concentrarán en Lima Metropolitana, donde se reasignarán locales de votación en los distritos de Jesús María, El Agustino, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Surquillo y San Juan de Lurigancho; además de Ventanilla en la provincia del Callao.

En Jesús María, el local de votación ubicado en el Parque Cáceres será reemplazado por la institución educativa Saco Oliveros, mientras que en Lince se reasignarán las mesas que funcionaron en los parques Ramón Castilla, Del Bombero, Pedro Ruiz Gallo y Santos Dumont, las cuales pasarán a operar en centros educativos cercanos.

En Miraflores, los cambios alcanzan a varios espacios públicos que fueron utilizados durante la primera vuelta, entre ellos el Boulevard Tarata, el Parque Miguel Grau, el Parque Tradiciones Peruanas, el Parque Ramón Castilla y el Parque John F. Kennedy. Los electores asignados a estos puntos deberán acudir ahora a instituciones educativas como Manuel Fernando Bonilla, Scipión E. Llona, Federico Villarreal y Nuestra Señora del Carmen.

Tabla de los locales de votación reasignados en Lima y Callao para la Segunda Elección Presidencial 2026:

Distrito Local de votación original Nuevo local de votación Motivo Número de mesas reasignadas Jesús María Parque Cáceres IEP Saco Oliveros - Cuba No cuenta con cerco perimétrico 14 El Agustino IEP Juventud Científica IE José Carlos Mariátegui Negado por disconformidad de propietarios 15 Lince Parque Gran Mariscal Ramón Castilla CE Parroquial Santa Rosa de Lima No cuenta con cerco perimétrico 13 Lince Parque del Bombero IE 1057 José Baquíjano y Carrillo No cuenta con cerco perimétrico 14 Lince Parque Tnte. Crl. Pedro Ruiz Gallo IE 1059 María Inmaculada No cuenta con cerco perimétrico 16 Lince Parque Santos Dumont IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio No cuenta con cerco perimétrico 7 Lince IE 1059 María Inmaculada IEI 005 Jesusito Milagroso Instalación de mesas provenientes de otro local 7 Magdalena del Mar IES Privado de Optometría de Ciencias Eurohispano CEPRE UNI Negado por disconformidad de propietarios 3 Miraflores Boulevard Tarata IE 7003 Manuel Fernando Bonilla No cuenta con cerco perimétrico 10 Miraflores Parque Miguel Grau IE 7008 Scipión E. Llona No cuenta con cerco perimétrico 11 Miraflores Parque Tradiciones Peruanas IE Federico Villarreal No cuenta con cerco perimétrico 8 Miraflores Parque Ramón Castilla IE Federico Villarreal No cuenta con cerco perimétrico 6 Miraflores Parque John F. Kennedy IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria No cuenta con cerco perimétrico 37 Miraflores IEP Nuestra Señora del Carmen Primaria IEP Nuestra Señora del Carmen Secundaria Instalación de mesas provenientes de otro local 18 Surquillo IEP Inicial Luz y Vida CEBE Especial Surquillo Negado por disconformidad de propietarios 5 San Juan de Lurigancho IEP Juventud Científica CEBE San Matías de Jesús Negado por disconformidad de propietarios 4 San Juan de Lurigancho IEP Grupo Educativo Británico IE 137 Miguel Grau Seminario Negado por disconformidad de propietarios 8 San Juan de Lurigancho IEP Cristiano Shalom IEP Mariscal Cáceres Negado por disconformidad de propietarios 6 Lurigancho Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Colegio Experimental de Aplicación de la UNE / IEP Nuevo Mundo Local tomado por alumnos en huelga 52 Ventanilla (Callao) IE Villa Los Reyes IE 3720 Parroquial Nuestra Señora de la Misericordia Infraestructura deteriorada 24

Por otro lado, en Magdalena del Mar el local instalado en el Instituto Privado de Optometría de Ciencias Eurohispano será trasladado al CEPRE UNI. En Surquillo, la institución educativa Inca Yupanqui cambiará al colegio Especial Surquillo. Mientras tanto, en San Juan de Lurigancho se modificarán los locales Juventud Científica, Grupo Educativo Británico y Cristiano Shalom, cuyos electores serán reasignados a establecimientos educativos cercanos.

En el caso del distrito de Lurigancho, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle será reemplazada por el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE y la Institución Educativa peruana Nuevo Mundo, esto debido a que la universidad fue tomada por el alumnado obligando al cambio, mientras que en Ventanilla, Callao, la Institución Educativa Villa Los Reyes se traslada al colegio Parroquial Nuestra Señora de la Misericordia.

Según la relación publicada por la ONPE, algunos de estos cambios obedecen a que los locales originales no contaban con cerco perimétrico, mientras que otros se produjeron porque los propietarios de los inmuebles decidieron no renovar la cesión de sus instalaciones para la segunda vuelta electoral.

¿Por qué algunos locales sí cambiaron y otros permanecen?

La ONPE precisó que los cambios no fueron generalizados y se concentraron principalmente en aquellos lugares que no cumplían con las condiciones de seguridad requeridas para la segunda vuelta.

Por ello, la mayoría de los locales tradicionales ubicados en instituciones educativas mantendrán su funcionamiento habitual. Las modificaciones alcanzan principalmente a las mesas instaladas en espacios abiertos durante la primera vuelta y a determinados locales cuyos propietarios decidieron no renovar la cesión de los inmuebles.

ONPE dispuso locales de votación dentro de colegios y ya no en espacios abiertos para la segunda vuelta. (Foto: ONPE)

En este último grupo se encuentran locales ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. Ante la negativa de los propietarios de continuar prestando los espacios para la jornada electoral, la ONPE tuvo que implementar un plan de contingencia y reasignar a los electores a otros establecimientos.

Entrega de locales avanza para la jornada electoral

Paralelamente a estos cambios, la ONPE continúa con el proceso de recepción y acondicionamiento de los locales que serán utilizados durante la segunda vuelta presidencial.

La entidad viene coordinando con las instituciones educativas y demás establecimientos autorizados para garantizar la instalación de las mesas de sufragio, la distribución del material electoral y las condiciones necesarias para el trabajo de los miembros de mesa y personal electoral.

El pasado 27 de mayo, durante el inicio del despliegue del material electoral desde el almacén de la ONPE, ubicado en Lurín, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, solicitó públicamente a universidades privadas y entidades educativas entregar sus locales de votación desde el viernes, con el objetivo de facilitar el ingreso anticipado de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el material electoral.

Bernardo Pachas, jefe interino de la ONPE, durante el despliegue del material electoral para la segunda vuelta desde el almacén del a ONPE. (Foto: Mario Zapata / GEC.)

“Las universidades privadas, agradeceríamos que nos hagan entrega de los locales el viernes, ¿Por qué? Porque tiene que acantonarse las Fuerzas Armadas, tiene que llegar la Policía Nacional del Perú y tenemos que entregar el material temprano”, manifestó.

Asimismo, la oficina nacional recordó a los ciudadanos la importancia de verificar con anticipación su local de votación, ya que los cambios realizados podrían modificar el lugar donde emitieron su voto durante la primera vuelta. La consulta puede realizarse a través de la plataforma digital habilitada por la ONPE utilizando el número de DNI.

Multas por no acudir a votar o incumplir como miembro de mesa

La legislación electoral vigente establece sanciones económicas para los ciudadanos que no participen en la segunda vuelta electoral sin una justificación válida. El monto de la multa varía según el nivel de pobreza del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con la normativa, quienes residan en distritos considerados no pobres deberán pagar una multa de S/110. En tanto, para los ciudadanos de zonas clasificadas como pobres no extremas la sanción asciende a S/55, mientras que en los distritos catalogados como de pobreza extrema el monto se reduce a S/27,50.

Publicación del Jurado Nacional de Lecciones recordando a la ciudadanía la obligación de votar y así evitar las multas electorales cumpliendo con el deber cívico (Imagen: JNE a través de Facebook).

Asimismo, los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con esta obligación electoral serán sancionados con una multa adicional de S/275.

No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones mantiene habilitado el trámite de dispensa para aquellas personas que no puedan acudir a votar por causas justificadas contempladas en la ley. Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deberán presentar la documentación sustentatoria correspondiente dentro de los plazos establecidos por la autoridad electoral.

Tanto la ONPE como el JNE exhortaron a la ciudadanía a verificar con anticipación su local de votación y participar en la jornada electoral del próximo 7 de junio, a fin de evitar inconvenientes y eventuales sanciones administrativas.

Toma de universidades obliga a modificar algunos locales de votación

Además de los cambios realizados por razones de seguridad y disponibilidad de infraestructura, la ONPE también tuvo que reasignar algunos locales debido a conflictos registrados en universidades públicas del país. Uno de los casos más relevantes es el de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), en el distrito de Lurigancho-Chosica, donde las mesas de sufragio previstas para la segunda vuelta fueron redistribuidas a otros establecimientos tras la toma del campus por parte de estudiantes ante la denuncia de darle un mal uso a los alojamientos destinados para los alumnos con bajos recursos.

Toma de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) por estudiantes que exigen un uso adecuado de las instalaciones destinadas a jóvenes con bajos recursos económicos. (Foto: Facebook).

La situación no es aislada. En las últimas semanas también se han reportado medidas de protesta en la Universidad Nacional de Ucayali y en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en Huancayo. Ante este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha expresado su preocupación por el posible impacto de estos conflictos en la instalación de mesas y el despliegue del material electoral, por lo que mantiene un monitoreo permanente a través de sus equipos regionales.

Paro agrario continúa bajo vigilancia de las autoridades electorales

Otro de los factores que mantiene en alerta a las autoridades es el paro agrario que se desarrolla en distintas regiones del país. Aunque en Piura, Lambayeque y Tumbes los bloqueos de carreteras fueron suspendidos temporalmente tras una tregua de diez días acordada con el Gobierno, las protestas continúan en otras zonas como San Martín, Ucayali, Huánuco y Puno.

Agricultores evalúan iniciar un nuevo paro en caso de que sus peticiones no sean atendidas. (Foto: GEC).

El JNE advirtió que las manifestaciones y eventuales interrupciones de vías podrían afectar el traslado del material electoral y el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus centros de votación. Por ello, la entidad viene coordinando con la ONPE y otras instituciones del Estado para garantizar el libre tránsito de los vehículos encargados de distribuir las cédulas, actas y demás implementos necesarios para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.