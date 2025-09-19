El Lima Web Fest, festival de entretenimiento digital peruano, celebró su novena edición con el auspicio del Ministerio de Cultura, galardonando a las producciones digitales más destacadas del año y el talento de los creadores de contenido del país.

Por ello, en esta convocatoria, la influencer Lizeth Atoccsa fue reconocida como Creadora de Contenido Peruana 2025. Con miles de seguidores en sus plataformas, Atoccsa se impuso sobre otros finalistas como Nelly Rossinelli, Jorge Ramírez y Paola Gallegos.

El festival, organizado por la escuela superior Toulouse Lautrec, recibió más de 1200 producciones de varios países, incluyendo Canadá, Polonia, Brasil, España, Alemania, Irán, Francia y Argentina, mismas que fueron evaluadas por un jurado nacional e internacional, quienes revisaron la creatividad y calidad técnica.

“Cada año, Lima Web Fest crece en alcance y participación, demostrando que el talento peruano y latinoamericano está a la altura de las grandes producciones del mundo ”, dijo Marianella Hernández, directora académica de Comunicaciones del instituto.

De otro lado, Christian Palomino, conocido como El Chico de las Noticias, fue distinguido en la ceremonia de clausura del festival por su contenido que replica y difunde informaciones en redes sociales.

Este reconocimiento se suma a la lista de homenajeados de ediciones anteriores, entre los que se encuentran figuras de la industria como Luis Ángel Pinasco y Guillermo Rossini, Yvonne Frayssinet, Regina Alcover.

El Chico de las Noticias

Como parte del evento, se desarrolló un programa académico con ponencias a cargo de especialistas internacionales sobre temas de cine, producción y distribución audiovisual.

Adicionalmente, el festival presentó una muestra de cortometrajes, teniendo a Francia como país invitado.

¿Quiénes fueron los ganadores del Lima Web Fest 2025?

Series Web

Mejor Serie (votación online): Emoliente TV (Perú)

(Perú) Mejor Serie Web del Año: Mirror (Polonia)

(Polonia) Mejor Director: Morgan Ermter (Canadá)

(Canadá) Mejor Dirección de Arte: Queen Lear (Brasil)

(Brasil) Mejor Interpretación Masculina: Federico Lehmann (Argentina)

(Argentina) Mejor Interpretación Femenina: Lauren Collins (Polonia)

(Polonia) Mejor Edición y Post Producción: Iluminagents season 2 (Canadá)

Videojuegos

Mejor Videojuego: Faithfall (Perú)

Animación

Mejor Video Animado: Sana (Perú)

Talento Creativo

Mejor Short Film: Tinta sobre la piel (Perú)

(Perú) Mejor Podcast: Ojo Delator (Perú)

(Perú) Mejor Producto Transmedia: Desbordados (Perú)

(Perú) Mejor Talento Creativo Peruano: Emoliente TV (Perú)

Creadores de Contenido Digital

Mejor Contenido Deportivo: A Presión

Mejor Contenido de Noticias: La Encerrona

Mejor Contenido Cultural: Aldo Bartra

Mejor Contenido Tecnológico: Diego Quiroz

Creadora de Contenido Peruana 2025: Lizeth Atoccsa