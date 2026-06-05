Edson Dávila suma un nuevo reto en su carrera. Después de consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión peruana y de construir una comunidad propia en plataformas digitales, el conductor llevará “Edson pa’ qué más” a las noches de América Televisión.

El programa se estrenará este sábado 13 de junio, a las 10 p.m., como parte de la apuesta de América Multimedia por fortalecer su oferta de entretenimiento. La propuesta, nacida en EL 2022 en el entorno digital, dará ahora el salto a la pantalla chica con una temporada inicial de cinco episodios.

Con el humor, la espontaneidad y el estilo irreverente que lo caracterizan, Dávila recibirá cada semana a personajes de la farándula, cantantes, actores y distintas figuras del espectáculo. Los invitados participarán en entrevistas, dinámicas, retos y conversaciones marcadas por preguntas directas, ocurrencias y momentos inesperados.

Para el conductor, la llegada de “Edson pa’ qué más” a América Televisión representa un reconocimiento al trabajo sostenido de los últimos años.

“Me emocionó mucho porque sentí que era un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde hace varios años. Al principio no lo podía creer, pero cuando vi que todo comenzó a avanzar tan rápido entendí la magnitud de esta oportunidad y la responsabilidad que representa. Sentí que alguien vio nuestro trabajo y creyó en él”, comentó.

Dávila también destacó que esta nueva etapa llega después de cuatro años de labor constante como creador de contenido y conductor. En ese tiempo, asegura, ha logrado fortalecer una conexión cercana con el público, un vínculo que considera fundamental en su crecimiento profesional.

“La gente me siente cercana y eso es algo que valoro muchísimo. Siempre son muy amorosos conmigo y creo que eso también se ha ganado gracias al trabajo que realizo diariamente en ‘América Hoy’. Recibo el cariño de jóvenes, padres de familia y personas de todas las edades, y estoy profundamente agradecido por ello”, señaló.

El paso a un horario nocturno en señal abierta también implica una mayor responsabilidad para el equipo que acompaña al conductor. Dávila reconoce que el desafío no solo está en trasladar el espíritu del formato digital a la televisión, sino en conectar con las familias peruanas desde una propuesta fresca, cercana y divertida.

“Es un nuevo reto, sin duda, no solamente para mí, sino también para todo el equipo que me acompaña. Estoy muy contento e ilusionado de conectarnos con las familias peruanas los sábados en un horario estelar. Es una gran responsabilidad, pero estoy feliz de asumirla y de llevar a la televisión la esencia de un programa que nació con mucho esfuerzo, cariño y dedicación”, afirmó.

Finalmente, Dávila agradeció la confianza de América Multimedia y el respaldo del público que lo ha acompañado durante su carrera.

“Quiero agradecer a América Multimedia por seguir creyendo en mí y brindarme esta oportunidad. Siento que uno nunca termina de aprender y ellos me están permitiendo seguir creciendo en ese proceso. También gracias al público por acompañarme siempre, porque sin su cariño y apoyo nada de esto sería posible”, concluyó.