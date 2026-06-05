Resumen

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Edson Dávila lleva su podcast de entrevistas, "Edson pa' que más", a la pantalla chica. (Foto: Difusión / América TV)
Edson Dávila lleva su podcast de entrevistas, "Edson pa' que más", a la pantalla chica. (Foto: Difusión / América TV)
Por Redacción EC

Edson Dávila suma un nuevo reto en su carrera. Después de consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión peruana y de construir una comunidad propia en plataformas digitales, el conductor llevará “Edson pa’ qué más” a las noches de América Televisión.