Un incendio de grandes proporciones alarmó a los vecinos de la zona La Libertad, en Comas, la tarde de este sábado. El siniestro se registró en la cuadra 9 de la avenida Nicolás de Piérola, a la altura del kilómetro 11, y dejó varias familias damnificadas.
Las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron al menos tres viviendas contiguas, provocando escenas de desesperación entre los moradores, quienes intentaron rescatar algunas pertenencias antes de evacuar.
Hasta el lugar llegaron cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre cisternas y ambulancias, que lograron confinar el fuego tras arduas labores. No obstante, el intenso tráfico vehicular retrasó la llegada inicial de las brigadas.
Testigos señalaron que el incendio se originó de manera repentina y, en cuestión de minutos, cubrió techos y paredes de las casas construidas con materiales inflamables, lo que aumentó la magnitud del siniestro.
Aunque no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad, varias personas fueron atendidas por inhalación de humo. Las autoridades continúan investigando las causas exactas que provocaron el siniestro.
