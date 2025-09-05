Luego que un grupo de extorsionadores relacionados a la minería ilegal y a la organización criminal “Los Pulpos” detonara explosivos en la urbanización Las Quintanas, ubicada en el Cercado de Trujillo, vecinos de las casas afectadas salieron para protestar contra la inseguridad y el gobernador regional de La Libertad. César Acuña.

Con cánticos de “Acuña nunca más” las mujeres y hombres estuvieron durante varias horas en la calle exigiendo mayor seguridad en su zona. Cabe recordar que este es el tercer atentado en el año de gran magnitud en Trujillo.

#URGENTE | ¡Rechazan a Césa Acuña por bombazo en Las Quintanas!

Vecinos de la calle Lizarzaburu, donde se dio la detonación de un explosivo que afectó una casa de tres pisos, giran contra al gobernador regional@GRLaLibertad pic.twitter.com/JuN8DowZVy — Noticias Trujillo (@ntrujillo_pe) September 5, 2025

Acuña responde

A través de un comunicado, el gobernador regional de La Libertad, Césa Acuña, consideró estos actos de terrorismo.

Asimismo, instó al Poder Judicial y al Ministerio Público, a que apliquen la máxima pena, es decir, cadena perpetua, para los capturados según la nueva ley de terrorismo urbano.

“Ante los escasos resultados de la PNP, pese a la inversión logística del GORE, que se declare el Estado de Sitio en Trujillo, con el control de la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas”, indicó el líder de Alianza para el Progreso (APP).

Atentado previo en agosto

En la noche del pasado 14 de agosto, un atentado con explosivos se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, en el corazón de Trujillo, con un saldo de tres personas heridas y daños en cerca de 20 viviendas. El ataque ocurrió pasadas las 10 p.m. en una zona comercial cercana al centro de la ciudad norteña.

Medios trujillanos reportaron que la casa destruida pertenecería a Sergio Bolaños, exintegrante de “Los Pulpos”, liberado hace poco del penal El Milagro. Al día siguiente del ataque, el ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado con explosivos.

El propio ministro Malaver acotó que la explosión sería parte de un conflicto entre las bandas “Los Pulpos” y “Los Pepes”, y otra disidente denominada “La Jauría”.