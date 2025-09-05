Nuevas imágenes relevan el preciso momento en que presuntos extorsionadores relacionados a la minería ilegal hicieron explotar cerca de 30 cartuchos de emulsión de dinamita en una vivienda de tres pisos, ubicada en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, urbanización Las Quintanas, ciudad de Trujillo, región La Libertad.

En el instante del ataque, se observa dentro de una vivienda a un hombre que, alarmado, pregunta por su madre y corre a socorrerla tras el estruendo. Al mismo tiempo, dos de sus mascotas se desplazan nerviosamente de un lado a otro, mostrando evidente desesperación.

En otras de las imágenes de las cámaras de seguridad, un auto sedán de color plomo sufre todo el impacto de la onda expansiva que destrozó gran parte la carrocería como techo, llantas, puertas y luces.

Pocos minutos después de la explosión, arribaron al lugar efectivos de la Policía Nacional junto a tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). El equipo médico brindó asistencia inmediata a los heridos y trasladó a varios de ellos a distintos centros de salud.

Detenidos tras el ataque

El general Carlos Llerena, jefe da la región policial de La Libertad, indicó que hay tres detenidos, uno de ellos de nacionalidad venezolana. Se trata de Nilton Isaías Ravello Ramos (19), Everet Emilio Quintero Monasteridos (32) venezolano y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez (22), alias “Pelado”. Este último es el reclutador de personas para cometer estos delitos que serían a cargo de la banda criminal “Los Pulpos”.

Los primeros intentaron huir, sin embargo, la motocicleta en la que se desplazaban no encendió. Ahora, los implicados están siendo interrogados continuando con las investigaciones de rigor.

Antecedente reciente

En la noche del pasado 14 de agosto, un atentado con explosivos se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú, en el corazón de Trujillo, con un saldo de tres personas heridas y daños en cerca de 20 viviendas. El ataque ocurrió pasadas las 10 p.m. en una zona comercial cercana al centro de la ciudad norteña.

Medios trujillanos reportaron que la casa destruida pertenecería a Sergio Bolaños, exintegrante de “Los Pulpos”, liberado hace poco del penal El Milagro. Al día siguiente del ataque, el ministro del Interior, Carlos Malaver, informó que tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el atentado con explosivos.

El propio ministro Malaver acotó que la explosión sería parte de un conflicto entre las bandas “Los Pulpos” y “Los Pepes”, y otra disidente denominada “La Jauría”.