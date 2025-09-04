El Pleno del Congreso aprobó por mayoría, en segunda votación, la ley que dispone que las pensiones de los docentes jubilados y cesantes sean equivalentes a la remuneración de un maestro de la primera escala magisterial, fijada en S/3.300.

La propuesta obtuvo 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones, quedando lista para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación. La norma establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial recibirán una pensión equivalente a esa Remuneración Íntegra Mensual (RIM).

El beneficio alcanza también a maestros de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva comprendidos en los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a la Ley 29944. En el caso de los afiliados al SPP, el monto será el mismo (S/3.300) y será definido por el MEF en coordinación con el Minedu.

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz (FP), resaltó que se trata de una justa reivindicación para quienes dedicaron décadas a la educación del país. En el hemiciclo y en las galerías, decenas de maestros celebraron la decisión, tras años de reclamos por una pensión que les permita cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno.

Tras la votación, el presidente del Congreso, José Jerí, se reunió con un grupo de beneficiarios en el Hall de los Pasos Perdidos.

“Hoy es un día importante. Yo siempre les voy a pedir que sigan creyendo en el Congreso. Tiene la capacidad de mejorar y corregir sus errores y hoy es una muestra de ello. Reconocemos el trabajo que ustedes han hecho por la educación y el Perú”, expresó.

Jerí estuvo acompañado de algunos parlamentarios autores de los proyectos de ley, entre ellos Segundo Quiroz Barboza (APP), Waldemar Cerrón Rojas (PL), Alex Paredes Gonzáles (SP) y Edgar Tello Montes (PP).

Ante la multitud, reiteró que “el Congreso de la República ha cumplido su palabra”, al subrayar el compromiso de atender los derechos laborales de los maestros retirados.