La concesión otorgada a la empresa Consettur para el transporte turístico en la ruta Hiram Bingham hacia la ciudadela de Machu Picchu llegó a su fin este 4 de septiembre. Ante ello, empresas privadas locales autorizadas por la Municipalidad de Urubamba asumirán temporalmente el servicio de traslado de turistas, según informó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez.

La medida busca garantizar la continuidad del transporte desde Machu Picchu Pueblo hacia la ciudadela incaica y viceversa, mientras se concreta una nueva licitación. El plan contempla que, a inicios del 2026, una empresa local sea seleccionada para brindar el servicio de manera permanente, priorizando a operadores de la zona.

Sin embargo, gremios del sector privado del turismo advierten que persisten dudas respecto a la flota de buses y la infraestructura, que continúan en manos de las compañías que integran Consettur. Esto ha alimentado especulaciones sobre la posibilidad de que dichas empresas continúen operando bajo el esquema de contingencia.

La carretera Hiram Bingham une Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca y el trayecto dura media hora aproximadamente. Quienes opten por no subir con el bus, pueden hacerlo a través del camino inca que une al pueblo con la maravilla mundial. Foto: Andina

Protestas en Urubamba

La transición ha generado tensión social. En la Plaza de Armas de Urubamba, una protesta de pobladores de Machupicchu Pueblo derivó en un altercado con vecinos de la provincia que rechazaban la movilización. Los manifestantes defendieron su lucha como una medida para proteger el turismo y cuestionaron al alcalde de Urubamba por no promover a tiempo la nueva licitación de la ruta.

Comunicado de gremios y organizaciones del sector turismo.

El sector privado del turismo expresó su preocupación por la incertidumbre que genera el fin del contrato con Consettur. Gremios alertaron sobre posibles riesgos para la seguridad de los visitantes, el impacto en la reputación del destino y la validez de los boletos ya adquiridos. Exigen medidas urgentes que garanticen capacidad suficiente y continuidad del servicio hacia la maravilla mundial.

En paralelo, la congresista Ruth Luque Ibarra presentó el Proyecto de Ley N.º 12294/2025-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación de la ruta Hiram Bingham y su administración directa por parte de las municipalidades distritales de la provincia de Urubamba.