Línea 3 y 4 empezaría a operar después del 2031: los detalles del anuncio del MTC sobre proyectos del metro de Lima y Callao

“Hoy empieza la política de Estado para tener la Línea 3 y 4 del metro de Lima y Callao”. Con esta pomposa frase, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció el “inicio de procedimientos” para ejecutar ambos metros subterráneos que planean movilizar a más de 7 millones de personas. Aunque la conferencia de prensa prometía detalles del financiamiento, no hubo fechas de los pasos específicos que siguen para ejecutar ambas obras que la gestión de Dina Boluarte viene anunciando desde el 2023.

El titular del sector transportes informó que, tras una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Financias (MEF), se decidió que ambos proyectos se realizarán con la modalidad Gobierno a Gobierno. Lo cierto es que dicho dato ya había sido anunciado por su antecesores Paola Lazarte y Raúl Pérez Reyes, en su momento. De hecho, en noviembre pasado, el MTC y la ATU presentaron el proyecto a 14 embajadas acreditadas en el país.

“En la reunión (con MEF) se determinó que estamos ya para anunciarle a Lima y al Perú que el MTC y ATU avanzan en gestiones para ejecutar la Línea 3 y 4. La estructuración financiera de ambos proyectos se realizará mediante acuerdo de Gobierno a Gobierno, lo que implicará la contratación de asistencias técnicas especializadas, se implementará un esquema para asegurar procesos claros, supervisión continua, rendición de cuentas en el diseño, ejecución y operación de la Línea 3 y 4”, declaró ayer Sandoval.

El proyecto de la Línea 3, cuyo monto de inversión es de 6.924 millones de dólares, recorrerá de forma subterránea 13 distritos de Lima, con una longitud de 34.8 kilómetros. Se espera beneficiar a 5 millones de personas y reducir a 56 minutos la conexión en distritos como Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Miraflores y Surquillo y San Juan de Miraflores.

Proyectos ferroviarios contemplan una inversión total que supera los US$ 10.600 millones.

La Línea 4, también subterránea, tendrá una inversión de 3.739 millones de dólares y recorrerá 23.6 kilómetros de 13 distritos desde el Callao a Santa Anita. Esta ruta se unirá a los 8 km del Ramal Faucett-Gambetta, actualmente en ejecución. La obra beneficiará a más de 2 millones de personas y conectará jurisdicciones como Bellavista, San Isidro, La Molina y Santa Anita con un tiempo de recorrido de 44 minutos.

De acuerdo con el ministro, hasta el momento han mostrado interés los países de Inglaterra, Japón, Corea y Canadá. Sin embargo, la decisión se tomará a través de un concurso cuya fecha aun no ha sido precisada.

“La Línea 3 y 4 tienen perfil factible desde el 2020 y con este avance se va a proceder a suscribir un acuerdo Estado- Estado, previo concurso, donde se definirá el Estado que, con experiencia en este tipo de proyectos de trenes subterráneos, puedan acompañar a través de PMO al inicio de ejecución, que implica las etapas de desarrollo, construcción, operación y mantenimiento. Con ello se tiene programado un inicio de obra estimado al año 2028 ”, añadió Carlos Peña, director de la ATU presente en la conferencia de prensa.

En una primera etapa, el acuerdo con el país elegido permitirá una “estructuración financiera que permita titulizar el proyecto y financiarlo a 30 años”, explicó Peña. Esto se haría a través de una APP (Asociaciones Público-Privada), con la cual se definirá el perfil, plazos y montos específicos de ambos proyectos.

Sin embargo, sobre fechas exactas de ejecución, Sandoval aclaró que aún no puede dar plazos concretos. De todas formas , el director de la ATU adelantó que “después del 2031” se podrían realizar inicios comerciales de ambas líneas.

“Estamos comentando que hemos empezado con la decisión de lanzar Línea 3 y 4 con la modalidad Gobierno a Gobierno. Tiene que haber un perfil, a través de APP, que va dar el monto exacto, el procedimiento, si es ‘fast track’ o a través de otros mecanismos. Recién cuando tengas el expediente técnico vamos a tener las fechas exactas […] Desde hoy empieza como política de Estado. Yo no he dicho que hoy voy a echar a caminar la Línea 3 y 4, eso sería irresponsabilidad” , dijo el ministro.

TREN LIMA-CHOSICA

En otro momento de la conferencia de prensa, Sandoval se pronunció sobre las discrepancias con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre el proyecto de tren Lima -Chosica, cuyo segundo lote de material rodante llegó a Lima el último lunes. En total son 90 coches y 19 locomotoras que la empresa estadounidense Caltrain donó a la Municipalidad de Lima por más de 24 millones de dólares.

un segundo lote de trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain llegó al país este lunes, un mes y medio después de que arribara la primera tanda. Se trata de 47 nuevos vagones, 8 locomotoras y 4 contenedores, que se suman a la flota de 43 coches y 11 locomotoras contemplada para este proyecto ferroviario.

El alcalde informó que el segundo lote será almacenado en el Parque de la Muralla y se evalúa permitir el ingreso al público para visitar los vagones.

“Él (Rafael Lopez Aliaga) debió hacer es la obra: la vía, paraderos, estaciones, señalizaciones, cruces y luego traer los trenes. Ha traído los trenes y se encuentra en un problema. Nosotros lo estamos ayudando a solucionar y se molesta”, indicó.

Sandoval recordó que en la cuarta mesa técnica participaron los representantes del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Economistas, de la Municipalidad distrital de Lurigancho-Chosica, de la Defensoría del Pueblo y el gerente general de la Empresa Ferrovía Central Andina, actual concesionario de la vía. La MML solo asistió a la primera reunión. En dicha mesa, se evaluó acortar plazos a pedido de los colegios profesionales.

“Todos, en absoluto, coinciden que tiene que haber un expediente técnico, un plan, un procedimiento y que se respeten las normas. Por encima de todo se prioriza la integridad, la vida y la salud de las personas. Todo eso por unanimidad, sin discusión”, agregó Sandoval.

El cronograma inicial del MTC contempla un plazo de 39 meses, que incluye la liberación de áreas necesarias y la elaboración del expediente técnico. Para agilizar este proceso, se plantea una adenda con la concesionaria Ferrovías Central Andina, que permita invertir en la infraestructura ferroviaria bajo la modalidad fast track.

El paso a paso que se necesita para que inicie el funcionamiento del tren Lima - Chosica