La anemia continúa siendo uno de los problemas más persistentes de salud pública en el Perú, afectando al 43,7 % de los niños menores de tres años, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024). En algunas regiones, como Puno, Loreto y Apurímac, la prevalencia supera incluso el 70 %, lo que representa un riesgo crítico para el desarrollo infantil y la productividad futura del país.

Durante la mesa digital “Anemia en el Perú: Prevenir hoy para proteger el futuro”, organizada por El Comercio con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Alimentos (ALAFAL), especialistas en salud pública, pediatría, ginecología y representantes de la industria coincidieron en que la prevención temprana, la educación nutricional y la corresponsabilidad entre Estado, profesionales y sector privado son esenciales para enfrentar este desafío.

El exministro de Salud Abel Salinas destacó la magnitud del problema: “El impacto que tiene la anemia infantil en el desarrollo de capacidades cognitivas de un niño es invalorable”. La posibilidad de que un niño pueda salir de la pobreza, crecer y ayudar a su país se define en etapa temprana. Cuando tenemos cifras que rebasan el 50 o 60 %, estamos ante un problema de salud pública y la intervención tiene que ser masiva”.

En la misma línea, el pediatra Oswaldo Núñez advirtió sobre la irreversibilidad de los efectos de la anemia en la primera infancia: “Si yo tengo un niño anémico en sus primeros días de vida, los resultados posteriores, así corrijamos los niveles de hemoglobina y hierro, no van a ser recuperables porque estuvieron ausentes en un momento fundamental”. Además, alertó sobre la obesidad como un factor adicional que agrava esta condición.

En la mesa digital organizada por El Comercio y ALAFAL, especialistas coincidieron en que la anemia es una de las principales brechas de salud pública en el país | Foto: El Comercio

Por su parte, el ginecólogo obstetra Ricardo Olavide subrayó la importancia de iniciar la prevención desde la salud materna: “Madres anémicas, niños anémicos. El momento principal para la prevención de la anemia debe empezar desde la madre, combatiendo durante la etapa reproductiva y específicamente en el embarazo. Solo así podremos prevenir los problemas que afectan el desarrollo de la sociedad”.

Desde la perspectiva de la industria, Claudia Huerta, gerente médica de ALAFAL, remarcó la necesidad de un enfoque sistémico: “ALAFAL no ve a la anemia como una enfermedad, lo ve más allá, como un reto en el desarrollo humano y económico”. Si la anemia persiste hasta la adultez, afecta la productividad laboral y se traduce en problemas económicos para el país”. Añadió que el sector farmacéutico busca ser un aliado activo en las estrategias de salud pública, más allá de proveer medicamentos.

Los especialistas coincidieron en que la prevención de la anemia requiere no solo liderazgo del sector salud, sino también un tándem con el sector educación, para promover hábitos alimenticios saludables y conciencia nutricional desde la primera infancia.

Como concluyó Salinas, “debe primar el liderazgo del Ministerio de Salud, pero también la participación activa de la ciudadanía, con programas que no solo entreguen un bono o un medicamento, sino que eduquen en hábitos saludables”.

Finalmente, los lectores podrán revivir la mesa digital completa a través de las plataformas digitales de El Comercio, donde encontrarán el análisis detallado de los especialistas y las propuestas planteadas para enfrentar este problema de manera sostenible.

