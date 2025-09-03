El incendio forestal que se inició el último lunes en el sector Pacaymayo Bajo, en Machu Picchu (Cusco), fue finalmente controlado este miércoles por cerca de cincuenta brigadistas y voluntarios, con el apoyo de una llovizna que ayudó a sofocar las llamas.

De acuerdo con la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres y Seguridad (OGRDS) de Machu Picchu y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la emergencia no puso en riesgo a la población ni afectó las actividades turísticas, aunque sí devastó más de 13 hectáreas de cobertura vegetal arbustiva.

En la atención del siniestro participaron brigadistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, del Sernanp, de la Municipalidad de Machu Picchu, así como agentes de la Policía Nacional y voluntarios de la zona. Actualmente permanecen en el lugar tres cuadrillas para reforzar la vigilancia y evitar una posible reactivación.

Según el último reporte del Sernanp, las labores de este jueves estarán centradas en el monitoreo de monumentos arqueológicos cercanos, como Escalerachayoc, Llamacancha y Panpaqawa. Además, se mantiene el apoyo logístico a las brigadas con alimentos, hidratación y transporte facilitado por la empresa ferroviaria PeruRail.

El Sernanp hizo un llamado a los turistas y a las comunidades de la zona a cumplir con las restricciones de acceso y medidas de prevención, mientras prosiguen los trabajos destinados a resguardar este patrimonio natural y cultural de gran importancia para el país.