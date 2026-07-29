Un hidroavión realiza una descarga de agua en los alrededores de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón). Foto: EFE/Manuel Bruque
Un hidroavión realiza una descarga de agua en los alrededores de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón). Foto: EFE/Manuel Bruque
Por Agencia EFE

El fuego avanzaba sin control este miércoles en el este de España después de quemar 10.000 hectáreas forestales, con varios rebrotes durante el martes, mientras que la evolución de los incendios mejora en el centro del país, tras destruir más de 85.000 hectáreas.

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