El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en Beijing, el 14 de abril de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en Beijing, el 14 de abril de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
/ PEDRO PARDO
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes que se empieza a ver “el final del túnel” en la lucha contra los grandes incendios que permanecen activos en el país, aunque advirtió de que las próximas horas y días serán especialmente complejos por la nueva ola de calor prevista.

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