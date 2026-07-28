El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes que se empieza a ver “el final del túnel” en la lucha contra los grandes incendios que permanecen activos en el país, aunque advirtió de que las próximas horas y días serán especialmente complejos por la nueva ola de calor prevista.

En una rueda de prensa para hacer balance antes de las vacaciones de verano, Sánchez alertó de que “el negacionismo climático es el peor de los combustibles de la emergencia climática” y señaló que es “un imperativo, no una opción”, un pacto climático de Estado.

Sánchez anunció también la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios perjudicados por los incendios forestales, que han quemado en lo que va de año en todo el país 173.651,46 hectáreas, casi seis veces más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

En lo que va de año se han registrado ya 35 grandes incendios forestales en España, frente a los 7 contabilizados durante el mismo tramo en 2025.

Actualmente preocupan varios grandes incendios que asolan superficies de Ávila (centro), donde se ha registrado el mayor fuego de la historia del país con más de 50.000 hectáreas quemadas; en la Comunidad de Madrid, donde varios focos han afectado a unas 28.000 hectáreas; Toledo (centro), donde se cuentan 2.000 hectáreas dañadas y Vall d’Uixó (Castellón, este), con 8.500 hectáreas consumidas.

Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE / Diputación de Zamora

Sánchez pidió también este martes mantener todas las precauciones ante el aumento significativo de las temperaturas y la llegada de una nueva ola de calor anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que dificultará las tareas de extinción y elevará el riesgo de incendios “a lo largo y ancho” del país.

Ante esta situación, el presidente aseguró que, en coordinación con otras instituciones públicas, se movilizarán todos los recursos necesarios todo el tiempo que haga falta hasta apagar “la última llama”.

Asimismo, reconoció la labor de los profesionales que combaten el fuego en primera línea y destacó la coordinación mantenida durante los últimos días entre las distintas administraciones para hacer frente a los incendios.

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