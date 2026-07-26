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Resumen

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Captura de un video facilitado por la Guardia Civil, de la evolución del incendio en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Foto: EFE/Guardia Civil
Captura de un video facilitado por la Guardia Civil, de la evolución del incendio en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Foto: EFE/Guardia Civil
Por Agencia EFE

Los incendios forestales han quemado en España 152.678 hectáreas desde que comenzó el año, seis veces más que la superficie devastada durante el mismo periodo en 2025, según los últimos datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica.

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