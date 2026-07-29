Trabajos de extinción del incendio forestal en Fermoselle (Zamora) este miércoles. Foto: EFE/ Mariam A. Montesinos
Trabajos de extinción del incendio forestal en Fermoselle (Zamora) este miércoles. Foto: EFE/ Mariam A. Montesinos
Por Agencia EFE

Los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado más de 70.000 hectáreas en la última semana en el centro de España, se encuentran “técnicamente estabilizados”, según aseguró este miércoles el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

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