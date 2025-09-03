Un nuevo atentado con explosivos sacudió la ciudad de Trujillo la noche del último martes. Delincuentes detonaron un artefacto en la fachada de una vivienda ubicada en la cuadra 13 de la calle José Martí, en la parte alta del distrito de La Esperanza.

El estallido situado a espaldas del colegio Buen Pastor y ocurrido alrededor de las 8:30 p.m., no solo destruyó parte del inmueble señalado, sino que también afectó al menos tres casas cercanas, dejando ventanas y puertas destrozadas. El estruendo generó momentos de pánico entre los vecinos, quienes temieron por sus vidas.

“El impacto fue tan fuerte que pensé que un camión se había estrellado. Las lunas de la sala reventaron y mi familia tuvo que correr a refugiarse”, relató un vecino afectado.

Extorsión y disputas de bandas

Lo alarmante del caso es que la casa atacada contaba con un sticker extorsivo, lo que en teoría debía impedir represalias. Sin embargo, vecinos denuncian que las bandas de extorsionadores se disputan las zonas de cobro de cupos, atacando incluso a quienes ya pagan.

La situación genera mayor indignación debido a que el atentado ocurrió a espaldas de la vivienda del alcalde distrital, Wilmer Sánchez, pese a la presencia policial en el sector.

Los vecinos de La Esperanza exigieron medidas urgentes para frenar la actuación de las mafias, que operan con total impunidad y mantienen en zozobra a la población.