El alcalde del distrito de La Punta, Ramón Garay, expresó su disconformidad y rechazó de manera tajante la construcción del centro penitenciario en la isla El Frontón tras el anuncio del ministro de Justicia, Juan José Santivañez, para iniciar esta obra que albergaría a 2.000 internos de alta peligrosidad.

“Rechazamos por la cercanía que tiene. En años anteriores eso no funcionó, los presos se escapaban y llegaban nadando. Además, tuvimos el motín del año 86 que estaban totalmente armados los reclusos, es un tema de seguridad”, dijo a América Noticias.

Garay indicó que en la actualidad su jurisdicción viene creciendo en la parte turística y económica, por lo que la edificación del penal El Frontón afectaría estos indicadores.

“Es tan cercano, es menos de 4 kilómetros pues la corriente si es de viento norte, los trae acá. El INPE aún no está preparado de trabajar en un terreno marítimo, en una isla que por la historia no ha funcionado como un penal”, precisó.

El burgomaestre sostuvo que hasta el momento no han tenido conversación con miembros del Ejecutivo, por lo que solicita una reunión con el ministro de Justicia y la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Es un balneario que ha sido reconocido por el Ministerio del Ambiente como saludable. La Punta, el Callao debe seguir creciendo. Pido al Gobierno recapacite y que los penales sigan en Ica, en Ancón, aquí no es viable”, puntualizó.

Vecinos se unen a rechazo

Desde el anuncio dado por el ministro Santiváñez, Garay manifestó que una gran cantidad de vecinos lo han llamado mostrando su apoyo y rechazando la edificación del penal El Frontón.