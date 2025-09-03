Luego del anuncio del ministro de Justicia, Juan José Santivañez, en donde el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobó la construcción del penal en El Frontón, el vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra, Francisco Calisto Giampietri, indicó que el proceso de construcción y su posterior mantenimiento es inviable.

El exjefe naval precisó que en la zona no existe nada más que ruinas y se tendría que “construir desde cero” generando un impacto negativo en la población de La Punta. Apuntó que traer material vía helicópteros aumentaría el costo de la obra. “La vida del proyecto durante la operación va a costar más caro que la construcción”, dijo en Buenos Días Perú.

En esa misma línea, sostuvo que de ocurrir algún desperfecto (fallas en lanchas o grupos electrógenos), la responsabilidad caerá “una vez más” en la Marina de Guerra del Perú para el traslado de presos, abogados y visitas, ya que el INPE no tiene esa capacidad.

La presidenta Dina Boluarte examina esta iniciativa que contempla un área de más de 57 000 metros cuadrados. Foto: Andina

“Es mucho más caro mantener embarcaciones en el agua que en un puerto. Esto ya sucedió, no estoy inventando nada. Vamos a tener que poner buques en el agua para tener una mejor capacidad de reacción si es que hay algún problema y los costos van a empezar a seguir subiendo”, enfatizó al matinal.

Afectará ecosistema marítimo

Calisto Giampietri enfatizó que la construcción de El Frontón afectará considerablemente el nuevo ecosistema marítimo que actualmente está saneado.

“Van a meter no 400 internos como antes, sino 2.000. ¿Dónde irán todos esos residuos? Al mar. El día que haya viento norte, las excretas llegarán a las playas de La Punta como ya lo dijo el alcalde y contaminarán todo lo que se ha remediado en 40 años que no ha existido ninguna actvidad”, advirtió.

Dina Boluarte en El Frontón, en las ruinas atacadas por la Marina en 1986 durante un motín de presos por subversión, la mayoría procesados.

Comparación con Alcatraz en EE.UU.

El exjefe naval comparó la propuesta con la ex cárcel de Alcatraz en Estados Unidos, clausurada en los años 70, y donde ahora funciona un museo.

“Estados Unidos que es un país con más presupuesto en el mundo cerró su cárcel porque no lo podía sostener”, resaltó.

Finalmente, criticó que la iniciativa obedezca a intereses políticos inmediatos: “Al ministro le queda menos de un año en el cargo. Solo buscan tomarse la foto con una obra que ni siquiera alcanzarán a inaugurar. Es una actitud irresponsable”.