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La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes 1 de junio la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin citas virtuales. (Foto: Migraciones)
La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes 1 de junio la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin citas virtuales. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes 1 de junio la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin citas virtuales, una medida que busca agilizar el acceso de los ciudadanos a este documento. Según indicó la entidad, esperan atender a unas 5 mil personas por día en todas sus sedes habilitadas.

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