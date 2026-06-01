La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes 1 de junio la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin citas virtuales, una medida que busca agilizar el acceso de los ciudadanos a este documento. Según indicó la entidad, esperan atender a unas 5 mil personas por día en todas sus sedes habilitadas.

Con esta nueva modalidad, los usuarios podrán acudir directamente a las oficinas de Migraciones y ser atendidos por orden de llegada, respetando los horarios establecidos en cada sede. La medida elimina el sistema de citas previas que se utilizaba hasta hace poco.

Valeria Morales, directora de Operaciones de Migraciones, precisó que el trámite es completamente gratuito en cuanto a gestión administrativa y que no se requiere llenar formularios adicionales. Los ciudadanos solo deben presentar el comprobante de pago correspondiente y su DNI vigente.

Migraciones iniciará la entrega de pasaportes sin previa cita a la ciudadanía en su sede central de Breña, con atención por orden de llegada y el objetivo de agilizar el acceso al documento de viaje. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

El costo para obtener el pasaporte electrónico es de S/ 120.90, monto que puede ser cancelado a través del Banco de la Nación, ya sea mediante su plataforma virtual o de manera presencial en los puntos autorizados.

“Nosotros no estamos usando ningún formulario adicional ni te vamos a cobrar por ello. El servicio es 100% gratuito. Lo único que tienes que traer es el pago de la tasa de S/ 120.90 y tu último DNI emitido”, indicó en diálogo con RPP.

CONOCE MÁS: México restringe el ingreso a quienes no hayan completado este trámite en su pasaporte

Durante la primera jornada de implementación, decenas de personas llegaron desde tempranas horas a la sede de Breña para realizar el trámite. Según la funcionaria, el promedio de atención por usuario es de aproximadamente dos horas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes 1 de junio la atención para el trámite de pasaporte electrónico sin citas virtuales. (Foto de archivo: GEC) / arch

Migraciones informó que la atención se realizará de lunes a viernes entre las 8 a.m. y las 5 p.m., mientras que los sábados el servicio estará disponible de 8 a.m. a 1 p.m. El usuario deberá acudir con su DNI vigente y su constancia de pago, que puede realizar a través del Banco de la Nación.

Cabe recordar que la eliminación de las citas virtuales forma parte de una estrategia para optimizar el servicio y responder a la alta demanda de pasaportes registrada en los últimos meses. Este sistema busca dinamizar la emisión del documento en mención.