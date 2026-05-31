Las autoridades migratorias de México han reforzado los controles relacionados con la documentación de viaje y advirtieron que tanto ciudadanos nacionales como extranjeros residentes podrían enfrentar inconvenientes para ingresar o salir del país si no cumplen determinados requisitos vinculados a su pasaporte. La medida forma parte de un proceso de modernización de los sistemas de identificación y verificación implementados en los principales puntos de control fronterizo, con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir posibles irregularidades en los registros de los viajeros. Por ello, quienes tengan previsto realizar un viaje en los próximos meses deberán comprobar con anticipación el estado de su documentación, ya que la falta de ciertos requisitos podría derivar en restricciones migratorias, revisiones adicionales o incluso la imposibilidad de abordar un vuelo programado.

¿QUÉ TRÁMITE DEBEN TENER COMPLETO LOS VIAJEROS PARA EVITAR RESTRICCIONES?

De acuerdo con las disposiciones difundidas por las autoridades, los usuarios deben contar con sus datos biométricos debidamente actualizados y vinculados a la información de su pasaporte. Esta validación forma parte de los mecanismos de identificación utilizados en los sistemas digitales que operan en aeropuertos y puestos de control migratorio. El objetivo es agilizar los procedimientos y reforzar la verificación de identidad.

Las autoridades señalaron que la actualización de estos registros resulta clave para confirmar la identidad de cada persona y permitir que el proceso de verificación se realice de manera rápida y segura durante los viajes internacionales, según informa Cronista.

Foto: EFE

¿QUIÉNES PODRÍAN TENER PROBLEMAS AL MOMENTO DE VIAJAR?

Las restricciones están dirigidas a determinados casos específicos. Entre las situaciones que podrían generar observaciones se encuentran las siguientes:

Tener un pasaporte deteriorado o con páginas faltantes.

No haber realizado la actualización de los datos biométricos requeridos.

Presentar un documento con una vigencia inferior a seis meses al momento de viajar.

Las autoridades recomiendan revisar cada uno de estos puntos antes de programar un desplazamiento para evitar contratiempos durante el proceso de embarque o en los controles migratorios.

¿POR QUÉ LAS AEROLÍNEAS TAMBIÉN REVISAN ESTOS REQUISITOS?

Las compañías aéreas han recibido instrucciones para verificar previamente que los pasajeros cumplan con las condiciones documentarias exigidas. Esto permite reducir incidentes en los aeropuertos y evitar sanciones administrativas relacionadas con el traslado de viajeros que no reúnen los requisitos establecidos.

Por ese motivo, algunas personas podrían ser impedidas de abordar un avión incluso antes de llegar a los filtros migratorios, si la documentación presentada no cumple con las condiciones exigidas.

(Foto: Shutterstock)

¿QUÉ DEBEN HACER LOS VIAJEROS PARA EVITAR INCONVENIENTES?

La principal recomendación es revisar el estado físico y la vigencia del pasaporte con varios meses de anticipación. Si el documento fue emitido hace tiempo y no incorpora las características del modelo electrónico actualmente utilizado, las autoridades sugieren iniciar el proceso correspondiente para actualizarlo.

Además, durante la renovación se debe presentar la documentación solicitada y realizar los pagos establecidos según el periodo de vigencia elegido. Mantener los registros actualizados permitirá utilizar los sistemas automatizados de control en aeropuertos y reducir el riesgo de demoras que puedan afectar un viaje programado.

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