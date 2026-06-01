Resumen

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El área donde se encuentra el cadáver permanece acordonada y resguardada por los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Foto. Facebook/Soy Chorrillano
El área donde se encuentra el cadáver permanece acordonada y resguardada por los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Foto. Facebook/Soy Chorrillano
Por Redacción EC

Un menor de 17 años perdió la vida tras ahogarse en la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, la tarde de este lunes 1 de junio. Según testimonios, las maniobras de emergencia de los rescatistas no fue suficiente para salvar al adolescente.

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