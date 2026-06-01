Un menor de 17 años perdió la vida tras ahogarse en la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, la tarde de este lunes 1 de junio. Según testimonios, las maniobras de emergencia de los rescatistas no fue suficiente para salvar al adolescente.

Fuentes presentes en la escena, según el portal Soy Chorrillano, indicaron que el fallecido respondería al nombre de Joan, y sería estudiante del primer ciclo en la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del Perú.

Buscan a los familiares

Hasta el momento, ninguno de sus parientes o apoderados se ha aproximado a la zona costera donde ocurrió el deceso, por lo que su identidad completa se mantiene bajo reserva legal.

Las autoridades locales han emitido un requerimiento público dirigido a sus compañeros de aulas, profesores o conocidos que manejen información sobre el entorno del estudiante de Ingeniería Industrial. Se solicita que se comuniquen a la brevedad con los padres o familiares directos del joven para ponerlos al tanto de la situación.

Custodia policial a la espera de la Fiscalía

Hasta el cierre de esta nota, el área donde se encuentra el cadáver permanece acordonada y resguardada por los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los agentes del orden custodian los restos a la espera del arribo de los peritos de criminalística y del representante de turno del Ministerio Público, quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue central.