Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un menor de 17 años perdió la vida tras ahogarse en la playa Agua Dulce, ubicada en el distrito de Chorrillos, la tarde de este lunes 1 de junio. Según testimonios, las maniobras de emergencia de los rescatistas no fue suficiente para salvar al adolescente.
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