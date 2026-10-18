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Resumen

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Miles de fieles acompañaron el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros por las calles del Centro Histórico de Lima. El intenso calor marcó buena parte de la jornada.
Miles de fieles acompañaron el segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros por las calles del Centro Histórico de Lima. El intenso calor marcó buena parte de la jornada.
Por Diego Aquino Pedraza

La intensa sensación de calor se hizo presente desde las primeras horas del segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros. Miles de fieles ocuparon las calles del Centro Histórico de Lima este domingo 18 de octubre para acompañar al Cristo Moreno, en una jornada marcada por las altas temperaturas, las aglomeraciones y las constantes atenciones médicas.

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