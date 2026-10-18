La presidenta Keiko Fujimori recibió este domingo a la imagen del Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno, en una ceremonia que marcó su retorno al recinto del Poder Ejecutivo 40 años después de su primera visita, registrada en 1986.

La imagen del Cristo Moreno ingresó hasta el Patio de Honor de la sede presidencial al promediar el mediodía, donde fue recibida por la mandataria.

La presidenta Keiko Fujimori en compañía de su gabinete recibe a la sagrada imagen. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)

Fujimori estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los demás integrantes del Gabinete Ministerial.

Durante el acto, Fujimori entregó cirios para el anda del Señor de los Milagros, así como un arreglo floral con la forma del escudo de la República.

Los arreglos fueron entregados a los integrantes de la Quinta Cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros.

La ceremonia también contó con la participación del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, encargado de rendir los honores correspondientes a la venerada imagen.

El Señor de los Milagros ingresó a Palacio de Gobierno. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

De este modo, el Cristo Moreno volvió cuatro décadas después a ingresar al Patio de Honor de Palacio de Gobierno y fue recibido para ser homenajeado por un presidente de la República. El último presidente en recibirlo dentro del recinto del Ejecutivo fue Alan García.