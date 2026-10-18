Segundo recorrido del Señor de los Milagros llegó a Palacio de Gobierno. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)
Segundo recorrido del Señor de los Milagros llegó a Palacio de Gobierno. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori recibió este domingo a la imagen del Señor de los Milagros en Palacio de Gobierno, en una ceremonia que marcó su retorno al recinto del Poder Ejecutivo 40 años después de su primera visita, registrada en 1986.

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