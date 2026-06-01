La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha la eliminación permanente del sistema de citas virtuales para la emisión del pasaporte electrónico. Desde este lunes 1 de junio, los ciudadanos podrán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas habilitadas a nivel nacional, siendo atendidos según el orden de llegada y dentro de los horarios establecidos por cada sede. Asimismo, explicó que la medida tiene como finalidad simplificar el acceso al servicio, eliminar procedimientos considerados innecesarios y agilizar la atención al público. El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, señaló que esta decisión forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la capacidad operativa de la institución, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida, eficiente y oportuna a la creciente demanda de pasaportes por parte de la ciudadanía.

¿Qué necesitas saber para el trámite de tu pasaporte electrónico si ya no hay cita virtual para las gestiones?

Migraciones recordó que los ciudadanos interesados en obtener su pasaporte electrónico deberán cumplir previamente con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente:

Identificación ciudadana: Presentar obligatoriamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) en original, el cual debe estar vigente, con las respectivas votaciones al día y en óptimo estado de conservación física.

Presentar obligatoriamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) en original, el cual debe estar vigente, con las respectivas votaciones al día y en óptimo estado de conservación física. Tasa por derecho de trámite : El costo establecido para la expedición del pasaporte electrónico biométrico asciende a 120.90 soles.

: El costo establecido para la expedición del pasaporte electrónico biométrico asciende a 120.90 soles. Canales de recaudación autorizados: El abono de la tasa puede procesarse de manera digital a través del portal Págalo.pe utilizando tarjetas de crédito o débito, o de forma presencial en las ventanillas del Banco de la Nación.

El abono de la tasa puede procesarse de manera digital a través del portal Págalo.pe utilizando tarjetas de crédito o débito, o de forma presencial en las ventanillas del Banco de la Nación. Facilidades en las sedes de Migraciones: Con el fin de simplificar el proceso, las agencias de la superintendencia cuentan con terminales de punto de venta (POS) y ventanillas de cobro directo integradas que aceptan transacciones mediante la billetera digital Yape, evitando que el ciudadano deba trasladarse a una entidad bancaria externa antes de iniciar su trámite.

¿Cuándo culminó la fase de validación técnica a nivel nacional y cuáles fueron los resultados de las jornadas?

La implementación del nuevo sistema de atención presencial estuvo precedida por una etapa de prueba denominada «Fase Final de Implementación: Pasaporte sin cita virtual», desarrollada entre el 28 y el 30 de mayo en todo el país. Durante esos tres días, las oficinas de Migraciones atendieron a los usuarios sin necesidad de reserva previa, con el propósito de evaluar el funcionamiento del modelo antes de su puesta en marcha definitiva. Asimismo, con este plan piloto, se puso a prueba la capacidad de sus plataformas tecnológicas, el comportamiento de la demanda de usuarios y la eficiencia de los equipos destinados a la captura de datos biométricos. Como resultados se permitieron ajustar procedimientos operativos, fortalecer los mecanismos de contingencia y verificar que las distintas sedes cuenten con las condiciones necesarias para atender de manera continua a los solicitantes, evitando retrasos y posibles congestiones en las áreas de espera.

¿Cómo viene trabajando la Superintendencia Nacional de Migraciones los proyectos para los próximos meses?

Uno de los proyectos más importantes es el desarrollado junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). La iniciativa contempla la modernización de las plataformas tecnológicas de Migraciones, con el objetivo de mejorar la seguridad, la gestión del riesgo y la calidad de los servicios para ciudadanos peruanos y extranjeros. Durante este año ya se presentó el diagnóstico técnico que servirá de base para la implementación del proyecto. Los ciudadanos ya no necesitan reservar una cita previa por internet y pueden acudir directamente a las sedes de la institución para ser atendidos por orden de llegada. La entidad considera esta medida como parte de un proceso de simplificación administrativa y acercamiento de los servicios a la población. La gestión actual ha señalado como prioridad la modernización institucional y la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar procedimientos y mejorar la atención al ciudadano.