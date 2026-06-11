Obtener un pasaporte en Perú ya no requiere pasar por el proceso de buscar una cita disponible en internet. La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó una nueva modalidad que permite a los ciudadanos acudir directamente a las oficinas autorizadas para realizar el trámite de manera más rápida. Con este cambio, la entidad busca reducir las dificultades que enfrentaban muchos usuarios para acceder al servicio. Durante sus primeros días de funcionamiento, el sistema permitió gestionar más de 27 mil pasaportes electrónicos en todo el país, evidenciando la necesidad de contar con alternativas más accesibles para los viajeros. Descubre dónde puedes tramitar tu pasaporte sin cita previa, cuáles son los requisitos y qué debes tener en cuenta antes de acudir a una sede de Migraciones.

¿CÓMO PUEDES OBTENER TU PASAPORTE SIN CITA PREVIA?

Migraciones puso en funcionamiento un sistema que elimina la necesidad de reservar una cita virtual para iniciar el trámite del pasaporte electrónico. Ahora, los ciudadanos pueden acercarse directamente a cualquiera de las oficinas habilitadas y recibir atención según el orden de llegada y la capacidad disponible en cada local.

La entidad explicó que esta medida busca simplificar el procedimiento y permitir que más personas accedan al documento sin enfrentar largas esperas para conseguir una fecha de atención.

¿QUÉ REQUERIMIENTOS SE NECESITAN PARA EL TRÁMITE?

Las personas interesadas en obtener el pasaporte electrónico deben cumplir con requisitos básicos establecidos por Migraciones:

Presentar el DNI vigente y en buenas condiciones.

Acreditar el pago de S/ 120.90 por el derecho de expedición del documento.

El pago puede realizarse mediante Yape, en agencias del Banco de la Nación utilizando el código 01810, a través de la plataforma Págalo.pe o mediante los sistemas de pago habilitados en algunas oficinas de la entidad.

Foto: Migraciones.

¿DÓNDE SE PUEDE TRAMITAR EL PASAPORTE EN LIMA Y CALLAO?

Los usuarios cuentan con varias alternativas para realizar el trámite en la capital y el primer puerto. Entre las principales sedes se encuentran la oficina central de Breña, la agencia ubicada en el Jockey Plaza de Surco, los centros MAC de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Callao y Ventanilla, así como los Migracentros de Primavera, Puruchuco y Villa María del Triunfo.

Cada sede cuenta con horarios establecidos de atención durante la semana y también los sábados, con el objetivo de brindar mayores facilidades a los ciudadanos.

¿EXISTE ATENCIÓN SIN CITA PREVIA EN REGIONES?

Sí. La modalidad también se encuentra disponible en distintas ciudades del país. Los ciudadanos pueden acudir a centros MAC y oficinas de Migraciones ubicados en regiones como Arequipa, Cusco, Piura, Ica, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Tacna, Tumbes, San Martín, Junín, Lambayeque, La Libertad, Puno, Ucayali y Madre de Dios, entre otras.

De esta manera, el servicio busca llegar a un mayor número de peruanos sin importar su lugar de residencia.

¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO DE ESTA NUEVA MODALIDAD?

La respuesta de la ciudadanía fue inmediata. Durante la primera semana de funcionamiento del sistema sin cita previa se gestionaron más de 27 mil pasaportes electrónicos en todo el país.

Según Migraciones, esta cifra demuestra la necesidad que existía de contar con un procedimiento más accesible. La institución señaló además que continúa reforzando sus capacidades de atención para responder de manera eficiente a la demanda y recordó a los usuarios que no deben recurrir a intermediarios ni llevar fotografías impresas, formularios o materiales adicionales para completar el trámite.

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