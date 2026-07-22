Por Redacción EC

El Ejecutivo puso en marcha un nuevo apoyo económico destinado al sector educación. A través de una disposición publicada en el diario oficial El Peruano, se confirmó el otorgamiento de S/ 487 para miles de profesores y auxiliares que prestan servicios en instituciones estatales. La entrega se realizará por única vez durante el año fiscal 2026 y forma parte de los recursos adicionales aprobados por el Estado para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. La medida alcanza a distintos regímenes laborales y busca reconocer la labor del personal que desarrolla actividades en escuelas de todo el país, siempre que cumpla con los criterios fijados por la norma vigente.