El Ejecutivo puso en marcha un nuevo apoyo económico destinado al sector educación. A través de una disposición publicada en el diario oficial El Peruano, se confirmó el otorgamiento de S/ 487 para miles de profesores y auxiliares que prestan servicios en instituciones estatales. La entrega se realizará por única vez durante el año fiscal 2026 y forma parte de los recursos adicionales aprobados por el Estado para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. La medida alcanza a distintos regímenes laborales y busca reconocer la labor del personal que desarrolla actividades en escuelas de todo el país, siempre que cumpla con los criterios fijados por la norma vigente.

Los trabajadores que serán incluidos en el beneficio

La asignación comprenderá a maestros y auxiliares pertenecientes a diversos marcos legales del sector educativo, tanto con plaza nombrada como bajo contrato. La disposición también incorpora a quienes enseñan en centros de educación básica y técnico-productiva administrados por los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De esta manera, el alcance del incentivo no se limita al Ministerio de Educación, sino que abarca a otras entidades públicas que cuentan con instituciones educativas bajo su administración.

Las condiciones para recibir los S/ 487

El acceso al monto extraordinario estará sujeto al cumplimiento de determinados requisitos administrativos. Entre ellos figura contar con vínculo laboral vigente cuando se efectúe el desembolso y haber registrado información en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al cierre de 2024, además de mantener esa condición cuando comenzó a regir la Ley N.° 32732.

La norma también considera como tiempo efectivamente laborado los periodos de vacaciones y las licencias con remuneración, por lo que quienes se encontraban en esas situaciones no perderán el derecho al incentivo. Asimismo, se estableció que cada trabajador solo podrá percibir este pago una vez, aun cuando tenga más de un vínculo con entidades públicas.

Millonaria inversión para hacer efectivo el pago

Para cubrir esta medida, el Gobierno autorizó una partida superior a S/ 211,8 millones, recursos que serán distribuidos entre el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, según corresponda. Con este financiamiento se garantizará la entrega del apoyo económico extraordinario a los trabajadores del sector educación comprendidos en la disposición aprobada para el 2026.