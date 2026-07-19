Perder el pasaporte o sufrir el robo de este documento puede convertirse en un problema para cualquier ciudadano estadounidense, especialmente si necesita viajar, realizar algún trámite oficial o acreditar su identidad en poco tiempo. En estos casos, no basta con solicitar una renovación, ya que el Departamento de Estado establece un procedimiento diferente para quienes ya no cuentan con su pasaporte o este quedó inutilizable. Dependiendo de la situación, será necesario presentar un formulario específico y acudir personalmente a una oficina autorizada para completar el proceso de forma correcta. Conoce cuál es el formulario que debes presentar, quiénes están obligados a utilizarlo y qué documentos necesitas para solicitar un nuevo pasaporte en Estados Unidos.

¿QUÉ FORMULARIO DEBES PRESENTAR SI REPORTASTE TU PASAPORTE COMO ROBADO O PERDIDO?

Si reportaste que tu pasaporte fue robado o perdido, no podrás renovarlo mediante los mecanismos habituales. En ese caso, deberás solicitar un nuevo documento utilizando el Formulario DS-11, el cual se presenta de manera presencial en una oficina de aceptación de pasaportes o una agencia autorizada por el Departamento de Estado.

Este formulario también corresponde a quienes no cumplen los requisitos para renovar el pasaporte por internet o por correo, debido a que las autoridades deben verificar su identidad y revisar la documentación personalmente.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR EL FORMULARIO DS-11?

El Departamento de Estado señala que este formulario debe ser presentado por:

Personas que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez y tienen 18 años o más.

Ciudadanos cuyo pasaporte fue expedido hace más de 15 años.

Personas que recibieron su pasaporte antes de cumplir los 16 años.

Quienes reportaron su pasaporte como perdido o robado.

Ciudadanos cuyo pasaporte presenta daños que impiden su renovación.

Personas que no cumplen los requisitos para renovar el documento por correo o mediante el servicio en línea.

(Crédito: Freepik)

¿QUIÉNES SÍ PUEDEN RENOVAR SU PASAPORTE?

Los ciudadanos que poseen un pasaporte para adultos con una vigencia de diez años y lo conservan en buen estado pueden renovarlo si cumplen las condiciones fijadas por el Departamento de Estado.

Además, quienes realicen la renovación en línea no deben modificar datos personales, como el nombre o el sexo, y deben cumplir los requisitos del método de renovación seleccionado, según informa El Cronista.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA SOLICITAR UN NUEVO PASAPORTE?

Las autoridades estadounidenses recomiendan reunir toda la documentación antes de acudir a la cita presencial. Para completar el trámite será necesario:

Llenar el Formulario DS-11 mediante la herramienta Form Filler e imprimirlo sin firmarlo previamente. Presentar un documento que demuestre la ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte válido anterior. Llevar una identificación oficial con fotografía junto con una copia de ambos lados. Entregar una fotografía reciente que cumpla con las especificaciones establecidas para el pasaporte. Pagar las tarifas correspondientes al trámite. Firmar la solicitud únicamente frente al funcionario que reciba la documentación durante la atención presencial.

(Foto: FTiare / iStock) / FTiare

¿CUÁNTO DEMORA EL PROCESO DESPUÉS DE ENTREGAR LA SOLICITUD?

Después de firmar el formulario y entregar los documentos, la oficina envía la solicitud al Departamento de Estado para continuar el trámite. Según la entidad, ese envío puede tardar hasta dos semanas antes de iniciar el procesamiento del nuevo pasaporte.