En la era digital y de las aplicaciones de citas, el término ghosting se ha vuelto parte del vocabulario cotidiano para describir una forma dolorosamente común de terminar una relación o una interacción interpersonal. Esta práctica consiste en cortar de manera abrupta todo contacto y comunicación con una persona, sin ofrecer una justificación, explicación o despedida previa. Aunque a menudo se percibe como una conducta propia del mundo de la tecnología y las redes sociales, la psicología demuestra que detrás del ghosting existen factores emocionales, mecanismos de defensa y patrones de apego profundos. Comprender las razones que llevan a alguien a desaparecer permite entender las dinámicas afectivas actuales y procesar de forma más saludable el impacto de esta experiencia.

Qué es el ghosting y cómo se manifiesta en las relaciones

El ghosting —concepto derivado de la palabra inglesa ghost (fantasma)— se define en psicología como la interrupción repentina de la comunicación con otra persona sin previo aviso ni explicación posterior. Este comportamiento implica ignorar mensajes, llamadas y menciones en redes sociales, actuando literalmente como si la relación o la otra persona nunca hubieran existido.

Aunque es sumamente habitual en el ámbito del romance y las citas casuales, el ghosting no se limita a las parejas sentimentales. También ocurre con frecuencia entre amigos, compañeros de trabajo y en entornos profesionales o académicos. Su manifestación varía en intensidad: puede presentarse tras un par de conversaciones en una aplicación, después de varias citas o incluso tras meses de un vínculo consolidado. La característica central que define al ghosting no es la duración de la relación, sino la ausencia total de un cierre explícito y consensual.

El rechazo al conflicto y la evitación emocional

La razón principal detrás del ghosting suele ser la incapacidad personal para gestionar el malestar emocional y el conflicto interpersonal. Desde la perspectiva del desarrollo de la personalidad, muchas personas que recurren habitualmente a esta práctica presentan un estilo de apego evitativo. Quienes poseen este patrón tienden a sentirse abrumados ante la vulnerabilidad, la intimidad emocional o cualquier tipo de confrontación directa.

Expresar abiertamente que no se desea continuar una relación requiere asumir la incomodidad, tolerar la culpa y responder ante las emociones de la otra persona. Para evitar experimentar estas sensaciones desagradables, la persona opta por la desconexión total. En términos psicológicos, el ghosting funciona como un mecanismo de defensa primario: una respuesta de huida rápida frente a la exigencia de una conversación madura pero incómoda.

La paradoja de la sobreoferta en la era digital

El contexto tecnológico contemporáneo ejerce una influencia determinante en la manera en que se establecen y rompen los vínculos. La proliferación de plataformas digitales y aplicaciones de citas crea la percepción de que existe un catálogo infinito de opciones disponibles a un solo swipe de distancia. Este fenómeno altera de forma considerable la valoración de las interacciones humanas.

Cuando se percibe a las personas como opciones intercambiables o fácilmente reemplazables, la disposición al compromiso y al esfuerzo emocional disminuye. La mediación de las pantallas fomenta la deshumanización del interlocutor, reduciendo al ser humano a una imagen o avatar transitorio. Al no existir un entorno social compartido que exija responsabilidad o rendición de cuentas, el coste social de desaparecer sin dar explicaciones se reduce prácticamente a cero.

Falta de empatía y responsabilidad afectiva

El ghosting también pone de manifiesto una carencia notable de responsabilidad afectiva, entendida como la capacidad de ser consciente del impacto que las propias acciones y decisiones tienen en la salud mental y emocional de los demás. En determinados casos, esta conducta se vincula con rasgos de personalidad egocéntricos o narcisistas, donde el confort personal se sitúa sistemáticamente por encima de la consideración y el respeto hacia el otro.

Sin embargo, no en todos los escenarios existe una intención explícita de dañar. Con frecuencia, el ghosting es el resultado directo de una baja madurez emocional y de una comunicación deficiente. La persona que desaparece suele asumir de manera errónea que su silencio es un mensaje suficiente por sí mismo o que, al evitar la conversación, está “ahorrando un sufrimiento mayor”, cuando en realidad genera el efecto totalmente contrario.

Qué dicen los expertos: investigaciones y psicólogos sobre el ghosting

Diversos especialistas en psicología y ciencias sociales han abordado el ghosting para entender sus causas y consecuencias:

Jennice Vilhauer (Psicóloga clínica): En sus análisis publicados en Psychology Today, la Dra. Vilhauer explica que el ghosting es el reflejo de la evitación del dolor propio. Según la autora, las personas que desaparecen lo hacen para eludir la culpa o la incomodidad de confrontar los sentimientos del otro.

En sus análisis publicados en Psychology Today, la Dra. Vilhauer explica que el ghosting es el reflejo de la evitación del dolor propio. Según la autora, las personas que desaparecen lo hacen para eludir la culpa o la incomodidad de confrontar los sentimientos del otro. Sherry Turkle (Investigadora del MIT y psicóloga): En su obra Alone Together , Turkle aborda cómo la comunicación mediada por la tecnología altera las expectativas de las relaciones humanas, facilitando la desconexión emocional y reduciendo la empatía al tratar a las personas como perfiles editables o descartables.

En su obra , Turkle aborda cómo la comunicación mediada por la tecnología altera las expectativas de las relaciones humanas, facilitando la desconexión emocional y reduciendo la empatía al tratar a las personas como perfiles editables o descartables. Asociación Estadounidense de Psicología (APA): En el pódcast oficial de la APA: Speaking of Psychology, expertos señalan que la falta de señales claras en la desaparición activa en el cerebro las mismas áreas asociadas al dolor físico, debido al rechazo social implícito y la incertidumbre.

El impacto psicológico en la víctima: la búsqueda de un cierre

Para la persona que experimenta el ghosting, las secuelas psicológicas pueden ser profundas y duraderas. Ante la ausencia de un motivo lógico o explícito sobre el fin de la relación, el cerebro humano tiende a rellenar el vacío de información de forma instintiva, recurriendo habitualmente a la autocrítica y a la autoculpabilización.

Ausencia de cierre ( closure ): La falta de explicaciones invalida la experiencia emocional, prolonga el duelo y dificulta el procesamiento saludable del rechazo.

La falta de explicaciones invalida la experiencia emocional, prolonga el duelo y dificulta el procesamiento saludable del rechazo. Ciclos de duda y obsesión: Es común que la víctima reexamine minuciosamente conversaciones e interacciones pasadas en busca de errores o “pistas”, lo que eleva los niveles de ansiedad y rumiación mental.

Es común que la víctima reexamine minuciosamente conversaciones e interacciones pasadas en busca de errores o “pistas”, lo que eleva los niveles de ansiedad y rumiación mental. Deterioro de la autoestima: La desaparición repentina suele interpretarse erróneamente como una prueba de falta de valor personal, afectando la confianza en futuras relaciones interpersonales.

En definitiva, la psicología demuestra que el ghosting habla de las limitaciones emocionales, la falta de herramientas comunicativas y la evitación del que desaparece, y no del valor o la dignidad de quien es abandonado. Reconocer las causas subyacentes de este fenómeno ayuda a desvincular la autoestima del comportamiento ajeno y a fomentar relaciones basadas en la responsabilidad afectiva y la honestidad.