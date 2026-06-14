Por Redacción EC

En la vida cotidiana existen momentos que ponen a prueba la forma en que nos relacionamos con los demás: discusiones delicadas, desacuerdos inesperados o negociaciones que exigen mantener la calma. En medio de estos escenarios, hay personas que logran hacerse notar sin recurrir a gritos ni gestos de autoridad. Su presencia no depende del volumen de su voz, sino de una manera distinta de comunicarse que suele pasar desapercibida para muchos. Lo más llamativo es que, en situaciones de alta tensión, estas personas suelen conservar la capacidad de analizar lo que ocurre con mayor claridad. Mientras otros reaccionan impulsivamente, ellas optan por observar, procesar la información y elegir cuidadosamente cada palabra. Esa aparente tranquilidad puede convertirse en una herramienta poderosa para influir en el rumbo de una conversación o incluso resolver conflictos complejos.