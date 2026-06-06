En las aulas de todo el mundo conviven estudiantes que, pese a pertenecer al mismo grado escolar, pueden tener hasta un año de diferencia en edad. Aunque para un adulto esa distancia temporal parece insignificante, durante la infancia puede representar una ventaja o desventaja importante en aspectos relacionados con el desarrollo cognitivo, emocional y social. Esta realidad ha despertado durante décadas el interés de especialistas en psicología, educación y sociología, quienes han intentado determinar si la fecha de nacimiento de un niño puede influir en su desempeño académico e incluso en ciertos indicadores asociados a sus capacidades intelectuales. Los resultados de estas investigaciones han abierto un intenso debate sobre el impacto de la llamada “edad relativa” dentro del sistema educativo. La pregunta sigue generando curiosidad: ¿puede algo tan simple como el mes de nacimiento influir en el futuro académico de una persona?

Conoce si el mes de nacimiento influye en la inteligencia del niño y que dicen los especialistas al respecto.

La fecha de nacimiento sí tiene un impacto en el desempeño académico de los estudiantes, aunque los especialistas aclaran que este fenómeno no está necesariamente vinculado al nivel de inteligencia. Diversas investigaciones apuntan a que la diferencia de edad entre alumnos de un mismo curso puede influir en aspectos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo personal. Una publicación en la revista científica Labour Economics en 2023 reveló que los estudiantes más jóvenes dentro de una misma promoción registraban resultados más bajos en evaluaciones académicas y en competencias como la disciplina, la perseverancia y el autocontrol. Los investigadores japoneses examinaron la información de más de un millón de escolares para llegar a estas conclusiones. Según los autores, explican que esto se debe a las diferencias de maduración propias de la edad porque en una misma aula puede coexistir un estudiante nacido a comienzos de año con otro que llegó al mundo casi doce meses después. Esta brecha puede traducirse en distintos niveles de desarrollo cognitivo, emocional y social, influyendo temporalmente en su rendimiento escolar.

¿Qué es la edad relativa y qué efectos existen en el nivel académico de los niños no solo en lo escolar sino en lo deportivo?

Durante los primeros años de vida, una diferencia de apenas unos meses puede traducirse en ventajas significativas en áreas como la capacidad de concentración, el desarrollo del lenguaje y las habilidades para relacionarse con otros. Los especialistas denominan a este fenómeno “efecto de la edad relativa”, una condición que puede influir en el desempeño de los niños dentro de un mismo grupo escolar. Según el psicólogo Alex Letosa, los estudiantes nacidos en los últimos meses del año suelen enfrentar mayores dificultades académicas y presentan una mayor probabilidad de repetir curso. Sin embargo, aclara que esta situación no responde a una menor capacidad intelectual, sino a que compiten con compañeros que pueden ser considerablemente más maduros desde el punto de vista del desarrollo. Asimismo, subraya que las consecuencias de esta diferencia de edad no se limitan al entorno educativo porque el efecto también puede observarse en otros ámbitos, especialmente en el deporte, donde la madurez física y cognitiva puede otorgar ventajas a quienes nacieron antes dentro de una misma categoría de edad.

Conoce la diferencia entre rendimiento académico y la inteligencia por lo que muchos suelen confundir en los niños

Obtener calificaciones más altas no significa necesariamente poseer mayores capacidades intelectuales, ya que el desempeño académico está condicionado por una amplia variedad de factores que van más allá de las aptitudes cognitivas. Los aspectos como el entorno familiar, el nivel de motivación, la autoestima, la calidad de la enseñanza recibida e incluso hábitos relacionados con el sueño y la alimentación pueden influir de manera significativa en los resultados obtenidos en el aula. Por ello, los especialistas advierten que las calificaciones no siempre reflejan con precisión el potencial intelectual de un estudiante. En conclusión, la fecha de nacimiento puede tener un impacto transitorio en el rendimiento académico y en el desarrollo de determinadas habilidades durante la infancia. Sin embargo, los expertos coinciden en que este factor no define ni limita las capacidades intelectuales de una persona a largo plazo, ya que el desarrollo cognitivo continúa evolucionando a medida que avanzan los años y se acumulan nuevas experiencias de aprendizaje.

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