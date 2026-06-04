Caminar parece una acción simple y automática, pero diversos especialistas en psicología sostienen que la forma en que una persona se desplaza puede revelar mucho más de lo que imagina. Cada movimiento, postura y gesto durante el recorrido podría transmitir señales relacionadas con el estado emocional y ciertos rasgos de la personalidad, incluso cuando no existe intención alguna de comunicar algo a los demás. Asimismo, entre los comportamientos que más interés han despertado en el ámbito de la conducta humana se encuentra la tendencia a mantener la mirada fija en el suelo mientras se avanza. Aunque parece un hábito cotidiano sin mayor significado, los psicólogos señalan que este gesto funciona como una forma de lenguaje no verbal que refleja aspectos del mundo interior de quien lo realiza. Además, los expertos advierten que este comportamiento no siempre responde a una única causa y que su interpretación depende de diversos factores, como el contexto, la situación social y las características individuales de cada persona.

¿Qué dicen los psicólogos al respecto que está siendo objeto de estudio sobre la comunicación no verbal?

Mantener la mirada dirigida de forma permanente hacia el suelo suele asociarse con una percepción de menor confianza en uno mismo, es decir, la baja autoestima. Este comportamiento forma parte de un conjunto de señales corporales que configuran lo que denomina una “postura sistémica”, en la que intervienen diversos elementos del lenguaje no verbal. “La manera en que una persona camina puede influir significativamente en la imagen que proyecta ante los demás, especialmente en contextos donde la primera impresión juega un papel decisivo”, explica Claudia Merino, consultora internacional en imagen. La especialista indica que estas características adquieren una relevancia especial en espacios laborales y profesionales. La comunicación no verbal emerge como una herramienta clave en la construcción de la presencia personal. Pequeños detalles, como la dirección de la mirada, la amplitud de los pasos o la postura de los hombros, pueden contribuir a reforzar una imagen de seguridad y liderazgo o, por el contrario, transmitir mensajes distintos a los que se desean comunicar.

Conoce más sobre este comportamiento ya que no solo es por tener baja autoestima también son otros factores

Los especialistas advierten que este comportamiento no puede interpretarse de una sola manera, ya que su significado depende de factores como el entorno, las circunstancias y las características de cada persona. Sin embargo, diversos expertos en conducta coinciden en que mantener la mirada hacia el suelo al caminar suele estar relacionado con rasgos como la timidez o ciertas manifestaciones de inseguridad en situaciones sociales como:

Al evitar cruzar la mirada con otras personas, el individuo pone en marcha una estrategia de autoprotección que reduce las posibilidades de interacción con quienes lo rodean.

Suele estar vinculada a un elevado nivel de introspección. Quienes tienen una marcada inclinación hacia la reflexión o permanecen inmersos en sus pensamientos acostumbran a desconectarse de los estímulos visuales del entorno.

Las emociones asociadas al desánimo, las preocupaciones constantes o las distracciones frecuentes figuran entre las razones más comunes que explican esta postura corporal observada habitualmente en espacios públicos.

Este comportamiento también suelen ser por situaciones que son por tiempos determinados y no por tu personalidad

Los psicólogos advierten que mirar al piso no siempre define la personalidad de un individuo. Hay que distinguir entre un gesto habitual y uno provocado por circunstancias temporales. Existen factores como el cansancio físico extremo, un momento emocional específico o el ensimismamiento momentáneo que alteran la postura de cualquier persona. Sin embargo, cuando el gesto es continuo, se transforma en un hábito por defecto. En este sentido, Merino señala que el contacto visual y una postura erguida representan elegancia, porte y determinación ante los demás. Asimismo, los especialistas indican que la presencia de una persona comunica su nivel de auto-creencia incluso antes de pronunciar la primera palabra. Es por ello, que el dominio del cuerpo y la dirección de la mirada construyen una imagen que los observadores decodifican al instante en cualquier contexto social o laboral.