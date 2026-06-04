Por Redacción EC

Caminar parece una acción simple y automática, pero diversos especialistas en psicología sostienen que la forma en que una persona se desplaza puede revelar mucho más de lo que imagina. Cada movimiento, postura y gesto durante el recorrido podría transmitir señales relacionadas con el estado emocional y ciertos rasgos de la personalidad, incluso cuando no existe intención alguna de comunicar algo a los demás. Asimismo, entre los comportamientos que más interés han despertado en el ámbito de la conducta humana se encuentra la tendencia a mantener la mirada fija en el suelo mientras se avanza. Aunque parece un hábito cotidiano sin mayor significado, los psicólogos señalan que este gesto funciona como una forma de lenguaje no verbal que refleja aspectos del mundo interior de quien lo realiza. Además, los expertos advierten que este comportamiento no siempre responde a una única causa y que su interpretación depende de diversos factores, como el contexto, la situación social y las características individuales de cada persona.