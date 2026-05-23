Si eres de las personas que escuchan música cuando estudias o con la televisión puesta y piensas que no es la forma como otros lo hacen, no es para sentirse mal. Hay jóvenes que pueden estudiar en el silencio sepulcral que les ofrece su habitación o sala de estudio. Otros se estimulan al compartir lugar con sus iguales en bibliotecas. Con la llegada de la temporada de exámenes, miles de estudiantes pasan largas jornadas entre libros, apuntes y horas de estudio para prepararse de la mejor manera. Sin embargo, la forma de enfrentar este proceso no es igual para todos, ya que cada persona desarrolla métodos distintos para mantener la concentración y mejorar su rendimiento académico. Los psicólogos señalan que no existe una fórmula única para aprender o retener información, pues cada estudiante responde de manera diferente a determinados estímulos. Factores como los hábitos personales, el entorno y las experiencias previas pueden influir en la manera en que una persona procesa y asimila los conocimientos.

¿Cómo la psicología explica los casos de jóvenes que estudian con la música o con el televisor prendido sin perder concentración?

Para muchas personas, estudiar acompañado de música o incluso con la televisión encendida puede parecer una distracción. Sin embargo, desde la psicología se explica que algunos jóvenes encuentran en estos estímulos una herramienta que les ayuda a mantener la atención y mejorar su capacidad de concentración durante las jornadas académicas. Los especialistas señalan que este comportamiento suele presentarse en personas con un nivel bajo de estimulación basal, lo que significa que su cerebro produce una menor activación en ambientes completamente silenciosos. Como consecuencia, estos espacios pueden generar sensación de aburrimiento o dificultad para mantener el enfoque durante periodos prolongados. La música o ciertos sonidos de fondo funcionan como una fuente de estímulo adicional que ocupa una parte de la atención mental. De esa manera, el cerebro recibe señales constantes y predecibles que ayudan a reducir la tendencia a distraerse con otros factores externos o pensamientos aleatorios. Aunque este método puede ser efectivo para algunos estudiantes, los especialistas recuerdan que los hábitos de aprendizaje no son iguales para todos.

¿Qué otros métodos ayudan mucho en la concentración de los jóvenes cuando estudian que explican los psicólogos?

Los hábitos de estudio pueden variar considerablemente entre una persona y otra, ya que la capacidad de concentración no responde únicamente al entorno, sino también a características individuales y formas particulares de procesar la información. Mientras algunos obtienen mejores resultados en ambientes silenciosos, otros encuentran un mejor desempeño rodeados de estímulos moderados. Los especialistas sostienen que quienes necesitan cierto nivel de ruido o distracciones para mantener la atención suelen ser personas con mayor facilidad para desenvolverse en entornos dinámicos y con una menor tendencia a sentirse abrumadas ante múltiples estímulos simultáneos. En estos casos, el cerebro puede integrar diferentes elementos que ocurren al mismo tiempo (como una pantalla, apuntes, sonidos de fondo o la toma de notas) dentro de un mismo proceso de atención, sin que necesariamente representen una interrupción en el aprendizaje.

El silencio absoluto no siempre ayuda en la concentración, los expertos explican las razones en algunos jóvenes estudiantes

Aunque el silencio suele asociarse con un entorno ideal para el estudio y la concentración, especialistas advierten que esta condición no genera los mismos efectos en todas las personas. En algunos casos, la ausencia total de estímulos puede producir reacciones que dificultan mantener la atención durante tareas prolongadas. Los expertos señalan que el silencio absoluto puede favorecer la aparición de pensamientos repetitivos, preocupaciones o sensaciones de ansiedad en determinadas personas. Estos factores pueden interferir en la capacidad de concentración y hacer más complejo mantener el enfoque durante actividades académicas o laborales. Ante este escenario, el ruido ambiental o la música aparecen como herramientas que ayudan a acompañar el proceso de atención. Al proporcionar un estímulo constante y predecible, pueden disminuir la atención dirigida hacia pensamientos internos que interrumpen la actividad principal.