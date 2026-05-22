Google ha desarrollado un sistema que convierte a millones de teléfonos Android en una especie de red de detección sísmica distribuida a escala global. A partir del aprovechamiento de los sensores de movimiento integrados en los dispositivos, esta tecnología es capaz de identificar vibraciones inusuales en tiempo real y emitir alertas casi inmediatas cuando se registra actividad compatible con un terremoto. El sistema, conocido como Android Earthquake Alerts System, no requiere equipos especializados adicionales, ya que funciona de manera colaborativa con los propios usuarios del ecosistema Android. Cuando varios teléfonos en una misma zona detectan patrones parecidos de movimiento, la red interpreta la señal como un posible evento sísmico y activa las notificaciones correspondientes. A continuación, te contaremos cómo habilitar dicha función.

Paso a paso para activarlas

Para habilitar esta función en tu dispositivo Android, el proceso comienza ingresando al menú principal de “Configuración” o “Ajustes”, donde se concentran todas las opciones del sistema del teléfono.

Una vez dentro, debes dirigirte al apartado de “Seguridad y emergencia”, un espacio en el que se agrupan distintas herramientas diseñadas para situaciones críticas y alertas del sistema operativo.

Dentro de ese menú, selecciona la opción “Alertas de terremotos” y procede a activar la función para que quede habilitada en el dispositivo.

En algunos modelos, la ruta puede cambiar mínimamente según la marca o versión del sistema. Si no encuentras esta opción directamente, puedes ir a “Ubicación”, luego ingresar a “Avanzada” y activar desde allí las “Alertas de terremotos”.

¿Qué más debes saber?

No todos los países tienen esta función disponible todavía.

En Perú, suele estar habilitada en la mayoría de teléfonos Android modernos.

El sistema detecta vibraciones sísmicas y envía alertas automáticas segundos antes o durante el sismo.

Qué debe tener una mochila de emergencia

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

¿Dónde debes guardar la mochila de emergencia?

Debe mantenerse resguardada bajo una mesa u otro elemento que ofrezca protección, y colocarse en un punto cercano a la salida, siempre alejada de ventanas o superficies de vidrio que puedan representar un riesgo. Asimismo, resulta fundamental que todos los integrantes del hogar conozcan con claridad su ubicación, de modo que puedan acceder a ella rápidamente en caso de emergencia.

Para estar preparados ante un desastre natural, como un sismo de gran magnitud, es fundamental contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad y los elementos ya mencionados anteriormente, asegurándose además de revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los alimentos no perecibles que se incluyan en ella.