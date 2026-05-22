Por Redacción EC

Google ha desarrollado un sistema que convierte a millones de teléfonos Android en una especie de red de detección sísmica distribuida a escala global. A partir del aprovechamiento de los sensores de movimiento integrados en los dispositivos, esta tecnología es capaz de identificar vibraciones inusuales en tiempo real y emitir alertas casi inmediatas cuando se registra actividad compatible con un terremoto. El sistema, conocido como Android Earthquake Alerts System, no requiere equipos especializados adicionales, ya que funciona de manera colaborativa con los propios usuarios del ecosistema Android. Cuando varios teléfonos en una misma zona detectan patrones parecidos de movimiento, la red interpreta la señal como un posible evento sísmico y activa las notificaciones correspondientes. A continuación, te contaremos cómo habilitar dicha función.