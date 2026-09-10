Por Redacción EC

El celular se ha convertido en un acompañante habitual para muchas personas, incluso durante actividades cotidianas en las que su uso puede pasar inadvertido. Llevarlo al baño para revisar redes sociales, responder mensajes o simplemente entretenerse puede hacer que el tiempo sobre el inodoro se prolongue más de lo recomendable, mientras que utilizarlo durante la noche también puede alterar determinados procesos relacionados con el descanso. Ante estas prácticas cada vez más frecuentes, especialistas han advertido sobre las posibles consecuencias de permanecer demasiado tiempo sentado en el inodoro y sobre los efectos que puede generar la exposición a las pantallas antes de dormir. EsSalud y expertos de la Clínica Universidad de Navarra han explicado algunos de los factores que conviene tener presentes.