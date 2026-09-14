El paseo diario, ese momento esperado por muchos perros, puede estar perdiendo su verdadero sentido cuando el teléfono roba la atención de sus dueños. Lo que debería ser una oportunidad para compartir, explorar y fortalecer el vínculo termina convertido en una caminata marcada por la distracción digital. Estudios sobre comportamiento animal y psicología canina advierten que esta desconexión puede afectar la interacción entre ambos. Mientras el animal recorre las calles, su compañero humano permanece pendiente de una pantalla. Poco a poco, un espacio pensado para la conexión puede transformarse en una experiencia solitaria.

La escena parece cotidiana, pero detrás de ella se pueden perder importantes señales de comunicación entre la mascota y su cuidador. Al concentrarse en el celular, la persona disminuye las miradas, gestos y muestras de afecto que forman parte de la relación con su perro. El animal puede recibir menos atención precisamente durante uno de los momentos más importantes para compartir. Así, la tecnología termina ocupando un lugar que antes pertenecía a la interacción y al acompañamiento. El paseo continúa, pero el vínculo puede quedar caminando unos pasos atrás.

Especialistas explican las razones por la cual una persona no debería salir con celular cuando pasea a su mascota

El paseo puede convertirse en un escenario de tensión cuando la mirada del dueño permanece atrapada en la pantalla del teléfono. Especialistas en comportamiento canino señalan que la falta de atención puede generar estrés y frustración en los perros. Ante esta desconexión, algunos animales pueden presentar señales corporales relacionadas con ansiedad, inquietud o búsqueda de atención. Incluso se ha planteado una posible elevación de los niveles de cortisol como respuesta al estrés. Lo que parece una simple distracción puede terminar alterando un momento pensado para compartir.

Para el perro, el teléfono no tiene el mismo significado que para su cuidador y la situación puede resultar difícil de interpretar. Cuando la atención se dirige constantemente hacia el dispositivo, la mascota puede percibir una disminución del contacto y la interacción habitual. Esa falta de respuesta puede generar inseguridad y aumentar su necesidad de buscar atención. Con el tiempo, una comunicación menos cercana podría afectar la confianza construida entre ambos. Y así, mientras la pantalla ocupa el centro de la escena, el vínculo entre dueño y mascota puede quedar relegado.

El contacto visual mutuo entre dueño y mascota es el motor químico que refuerza esta relación

Durante cada paseo, una mirada puede decir mucho más de lo que parece entre un perro y su dueño. Los especialistas en comportamiento animal señalan que los caninos buscan con frecuencia el contacto visual para encontrar seguridad, aprobación y estímulo durante sus recorridos. Ese intercambio silencioso forma parte de la comunicación cotidiana entre ambos. En medio de la caminata, los ojos del animal buscan a su compañero como una referencia de confianza. Cuando la pantalla interrumpe ese encuentro, una parte importante de esa conexión puede quedar relegada.

La explicación también encuentra respaldo en la química del organismo, pues el contacto visual entre perros y humanos puede favorecer la liberación de oxitocina, asociada con el vínculo y el apego. Este proceso contribuye a reforzar la sensación de cercanía entre la mascota y su cuidador. Sin embargo, cuando la atención permanece concentrada en el teléfono, las oportunidades para ese intercambio disminuyen. La caminata continúa, pero el diálogo silencioso de las miradas pierde espacio. Y, paso a paso, la pantalla puede terminar ocupando el lugar que antes pertenecía al vínculo.

La falta de atención a la mascota en los pasea puede ocasionar ciertos problemas y consecuencias

Más allá de la distancia emocional, caminar con la atención puesta en el teléfono puede convertir un paseo cotidiano en una situación de riesgo. La distracción del dueño dificulta reaccionar a tiempo ante un tirón inesperado de la correa o cualquier peligro que aparezca en el camino. El perro también puede acercarse a sustancias potencialmente tóxicas, ingerir objetos de la calle o enfrentarse con otros animales. Lo que parecía una tranquila caminata puede cambiar en cuestión de segundos. La pantalla, entonces, deja de ser solo una barrera para el vínculo y se convierte también en un factor de seguridad.

Ante este escenario, educadores caninos y profesionales del comportamiento recomiendan recuperar la atención durante las salidas. El cambio comienza con un gesto sencillo: dejar el teléfono a un lado y observar activamente lo que ocurre alrededor. De esta manera, el dueño puede responder con mayor rapidez a las señales de su mascota y anticiparse a posibles peligros. El paseo recupera así su propósito de ejercicio, exploración y conexión compartida. Una modificación de hábito que puede fortalecer el vínculo y, al mismo tiempo, prevenir accidentes.

Para evitar distracciones es importante practicar el autocontrol del uso de los celulares en mano

Dejar el teléfono en casa podría parecer la solución más sencilla para evitar distracciones durante los paseos, pero también significa renunciar a una herramienta útil ante cualquier emergencia. Llevarlo consigo permite contactar rápidamente con familiares, autoridades o servicios de ayuda si ocurre algún imprevisto. El verdadero desafío, entonces, no está necesariamente en guardar el dispositivo, sino en aprender a utilizarlo con responsabilidad. La caminata exige mantener los sentidos atentos a lo que sucede alrededor. Entre una llamada urgente y una notificación innecesaria, la diferencia está en saber cuándo mirar la pantalla.

Ese autocontrol puede marcar la diferencia para que el paseo siga siendo un momento de conexión con la mascota. En lugar de revisar el teléfono constantemente, la recomendación es mantener la atención en el perro y en las señales que transmite durante el recorrido. Cada mirada, movimiento o cambio de comportamiento puede formar parte de esa comunicación silenciosa. Dejar el móvil en segundo plano permite recuperar una experiencia que ambos comparten. Porque, al final del camino, la atención también es una forma de afecto.

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