Además de destacar por sus canciones y su imponente presencia en los escenarios, en más de una ocasión la postura de Taylor Swift ha sido objeto de análisis en las redes sociales, donde algunos especialistas han señalado en ella posibles indicios del famoso text neck o “cuello adelantado”.

No es un diagnóstico per se

Y aunque una postura observada en fotografías o videos no constituye por sí misma un diagnóstico, el caso funciona como un espejo perfecto para mirar nuestra propia realidad: los hábitos modernos están cambiando silenciosamente nuestra anatomía. Entre maratones de series en la laptop, horas scrolleando en el celular y jornadas entreras frente a una computadora, pasamos buena parte de nuestro día con la cabeza inclinada hacia una pantalla.

En internet se le suele tratar como si fuera una enfermedad diagnosticable, pero la realidad clínica es distinta.

Según el doctor Álvaro Máiz García, médico neurocirujano de Clínica Internacional, el término text neck o “síndrome del cuello adelantado” no es un diagnóstico médico oficial. En realidad, se trata de una expresión popular—acuñada en 2008 por el quiropráctico Dean Fishman—para describir un conjunto de molestias como el dolor cervical inespecífico o la sobrecarga muscular, asociadas al uso de pantallas.

“En una postura neutra, la cabeza de un adulto (de 4 a 6 kilos) descansa verticalmente sobre el Atlas (la primera vértebra cervical o C1), disipando su peso de forma armónica. Pero al inclinar la cabeza hacia el teléfono, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y el soporte óseo cede, haciendo que el peso pase a ser sostenido por la musculatura posterior y por los ligamentos vertebrales cervicales”, explicó a Somos.

Sin embargo, el verdadero problema no está en mirar el celular unos minutos, sino en mantener esa misma posición durante períodos prolongados y con poco movimiento. El cuerpo necesita alternar posiciones y movimiento para tolerar las cargas de la vida cotidiana.

Al prolongar esta posición, músculos como los suboccipitales, el trapecio y los estabilizadores cervicales pueden permanecer contraídos durante largos periodos, aumentando la fatiga y la tensión en la zona. Por eso, como recalcó el especialista: “El problema no es que la cabeza se incline unos minutos, sino que la duración, la repetición y, sobre todo, la falta de movimiento convierten una postura simple en una sobrecarga crónica”.

¿Por qué el cuerpo de algunos sufre más ante las pantallas?

A pesar de pasar la misma cantidad de horas frente al celular, la realidad de los cuerpos cambia drásticamente. Mientras algunas personas parecen inmunes al dolor, otras terminan con el cuello rígido y adolorido en apenas veinte minutos. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia tan radical en la tolerancia?

Inclinar la cabeza hacia abajo multiplica la carga sobre las vértebras, convirtiendo minutos de uso en fatiga muscular crónica.

Básicamente, la respuesta se encuentra en que cada organismo posee una capacidad única de adaptación. De acuerdo con el Jorge Samamé, coordinador de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación de la USIL, “no todas las personas tienen la misma fuerza muscular, movilidad, hábitos posturales o nivel de actividad”. A este abanico de condiciones se suman otros factores determinantes, como el estrés acumulado, la calidad del sueño, los antecedentes de lesiones cervicales o el sedentarismo crónico.

“Una persona que entrena de forma regular y rompe el estatismo de su jornada laboral prepara a su cuerpo para tolerar mejor las cargas”.

Pero cuando esa capacidad de adaptación se ve superada por la fatiga acumulada, pueden aparecer las primeras señales de sobrecarga. Según el quiropráctico, Andrew Bang, de Clevenland Clinic, las molestias más habituales se manifiestan como rigidez, dolor o sensación de tensión en el cuello y los hombros, acompañadas con frecuencia de cansancio muscular, pesadez en la parte alta de la espalda y una evidente dificultad para mover el cuello con comodidad.

Esta sobrecarga sostenida puede contribuir además a la aparición de dolores de cabeza tensionales, relacionados con el esfuerzo continuo de los músculos cervicales.

¿Cuándo pasa de ser “tensión” a una señal de alarma?

Una rigidez ocasional tras una larga jornada frente a la pantalla suele resolverse con un buen descanso. Sin embargo, como subrayó Cloty Guevara, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, existen unas señales de alerta que no deberíamos ignorar y que exigen una evaluación médica profesional:

Dolor persistente: Aquel que interrumpe el sueño por las noches o que no cede con el reposo.

Aquel que interrumpe el sueño por las noches o que no cede con el reposo. Pérdida de fuerza o movilidad: Debilidad progresiva en el brazo o la mano, así como alteraciones en la coordinación o en la forma de caminar.

Debilidad progresiva en el brazo o la mano, así como alteraciones en la coordinación o en la forma de caminar. Signos neurológicos: Hormigueo o adormecimiento que se extiende de forma constante o que se presenta en ambos lados del cuerpo (bilateral).

Hormigueo o adormecimiento que se extiende de forma constante o que se presenta en ambos lados del cuerpo (bilateral). Señales de alarma mayor: Alteraciones en los esfínteres, las cuales constituyen un signo crítico que puede sugerir una afectación de la médula espinal conocida como mielopatía.

Alteraciones en los esfínteres, las cuales constituyen un signo crítico que puede sugerir una afectación de la médula espinal conocida como mielopatía. Síntomas sistémicos o antecedentes: Fiebre, pérdida de peso inexplicable o el antecedente de un traumatismo significativo.

Fiebre, pérdida de peso inexplicable o el antecedente de un traumatismo significativo. Falta de mejoría: Dolor que se mantiene inalterable tras varias semanas de manejo conservador adecuado.

Atender estas advertencias a tiempo es fundamental porque, si aprendemos a convivir con el dolor diario bajo la idea de que es solo una molestia temporal, las consecuencias a largo plazo pueden ser profundas.

Andrew Bang refirió que, a corto plazo lo habitual es lidiar con tensión en el cuello y los hombros, “pero si la mala postura y la sobrecarga se sostienen durante años, el impacto se vuelve acumulativo: el cuello adelantado acelera la degeneración de los discos cervicales y abre la puerta a condiciones severas como dolor crónico, artritis o irritación nerviosa permanente”.

Por eso, no se trata solo de una molestia pasajera, sino de corregir un patrón silencioso antes de que el daño en la columna se vuelva irreversible.

Trabajar horas con una laptop sin soporte o monitor auxiliar condena al cuello a una flexión sostenida.

Cómo proteger el cuello sin necesidad de una postura perfecta

Antes la incomodidad, la reacción más común suele ser intentar “corregir” la postura a la fuerza: sentarse con la espalda recta, sacar pecho y mantener la cabeza perfectamente alineada durante horas como si un hilo invisible tirara de ella.

Pero esta tampoco es la solución. Como explicó doctor Samamé, “el cuerpo humano no está diseñado para permanecer inmóvil durante horas en una posición perfecta”. En realidad, no existe una postura ideal que podamos sostener todo el día sin cansarnos. Y es que una postura saludable no significa permanecer completamente rectos, sino tener la posibilidad de cambiar de posición, moverse y evitar que una misma zona soporte una carga durante demasiado tiempo.

Por eso, si una persona pasa ocho horas frente a la computadora y después continúa varias horas con el celular, proteger el cuello exigen una estrategia clara basada en tres pilares: altura de pantalla, pausas y variedad de movimiento.

De acuerdo con el doctor Bang, en el entorno de oficina el monitor debe ubicarse de manera que la mirada caiga cerca del tercio superior de la pantalla, procurando que la parte superior de este quede a la altura de los ojos o ligeramente debajo, a una distancia aproximada de un brazo extendido (entre 50 y 70 cm). Asimismo, para mantener una postura base adecuada, la cabeza debe permanecer neutra con los oídos alineados sobre los hombros, estos últimos relajados y sin elevarse, y los codos flexionados a unos 90 grados.

“Trabajar con una laptop sin soporte externo o monitor auxiliar es probablemente el fallo ergonómico más subestimado, ya que obliga a una flexión cervical sostenida durante horas. La solución es simple pero obligatoria: elevar la pantalla y usar un teclado y un mouse externos”.

Cuando se trata del celular, el quiropráctico de Cleveland Clinic recomendó acercarlo a la altura de los ojos y sostenerlo con ambas manos, lo que permite elevarlo de manera más natural y reducir la tendencia a encorvarse o estirar el cuello hacia el dispositivo.

La solución definitiva no radica en obsesionarse con una postura milimétrica y rígida, sino en aprender a alternar el movimiento para que el cuerpo tolere las exigencias de la vida moderna.

Pero ajustar el escritorio y elevar el celular no es suficiente si el resto del cuerpo permanece inmóvil. Para la médico cirujana Alejandra Arana, es de gran utilidad “fortalecer el cuello, hombros y la zona de los omóplatos”, ya que la evidencia científica demuestra que el entrenamiento de fuerza disminuye de forma significativa el dolor y la limitación funcional en trabajadores de oficina con molestias cervicales.

Para complementar la fuerza con el movimiento diario, Andrew Bang insistió en la necesidad de incorporar pausas inteligentes. El cuerpo no está hecho para mantenerse estático todo el día, por lo que en el trabajo o en casa es necesario levantarse, estirarse o caminar cada 45 a 60 minutos, procurando cambiar de posición antes de que aparezca la molestia. En el caso del celular, se aconseja evitar sesiones ininterrumpidas mayores a 20 minutos.

¿Se puede cambiar una postura que llevamos años repitiendo?

Cuando las molestias en el cuello ya se han instalado como una constante en el día a día, es normal preguntarse si todavía es posible modificar esos patrones.

La buena noticia es que sí se puede, aunque requiere constancia y expectativas realistas. Como precisó la doctora Cloty Guevara, “algunas personas pueden notar una mejora inicial después de unas 4 a 6 semanas de realizar ejercicios de manera regular, mientras que los cambios más consolidados pueden tomar entre 8 y 12 semanas”.

Para conseguirlo, el entrenamiento enfocado es la mejor herramienta. Guevara destacó que, frente al dolor cervical mecánico recurrente, la evidencia respalda la eficacia de “ejercicios que fortalecen los músculos profundos del cuello, como los movimientos en los que llevamos suavemente la barbilla hacia atrás”.

A esto se suma el trabajo de los músculos estabilizadores de los omóplatos —mediante ejercicios de remo, romboides y trapecio inferior—, junto con movimientos de extensión y rotación para mejorar la movilidad de la espalda alta.

Incluso en el mundo del espectáculo se observa esta búsqueda por recuperar la alineación: durante los ensayos previos a su gira The Eras Tour, la propia Taylor Swift llamó la atención de especialistas al utilizar soportes ergonómicos y prendas de corrección postural para reeducar la memoria muscular de su espalda, demostrando que hasta los escenarios más exigentes exigen cuidar la columna. Todo ello se complementa con técnicas de estiramiento para relajar el trapecio superior, el elevador de la escápula y el pectoral menor.

Al final, la idea no es vivir con el temor constante de un mal movimiento ni obsesionarse con una postura perfecta. La verdadera clave no está en prohibir la tecnología, sino en evitar que una sola posición se convierta en una carga permanente.

Para proteger tu cuello en medio de la vida digital, no olvides estas tres reglas de oro: muévete más de lo que te quedas quieto, sube la pantalla a la altura de tus ojos y entrena tu cuerpo regularmente.