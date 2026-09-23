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Resumen

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¿Qué tienen en común Taylor Swift y millones de personas? que el uso constante del smartphone podría haber alterado sus cuellos. Es lo que se conoce como cuello adelantado o text neck.
¿Qué tienen en común Taylor Swift y millones de personas? que el uso constante del smartphone podría haber alterado sus cuellos. Es lo que se conoce como cuello adelantado o text neck.
/ AFP
Por Milenka Duarte

Además de destacar por sus canciones y su imponente presencia en los escenarios, en más de una ocasión la postura de Taylor Swift ha sido objeto de análisis en las redes sociales, donde algunos especialistas han señalado en ella posibles indicios del famoso text neck ocuello adelantado”.

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