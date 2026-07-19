A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica analizó cómo reaccionan las personas con una alta capacidad cognitiva cuando son interrumpidas, ya sea por una pregunta inesperada, una llamada telefónica o incluso por una simple notificación en el celular. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SITUACIÓN SUELE PONER EN APUROS A LAS PERSONAS CON ALTA CAPACIDAD COGNITIVA?

A través de la plataforma Okdiario, se compartió un estudio psicológico que señala que las personas con mayor capacidad de razonamiento suelen mantener la concentración durante periodos prolongados al realizar tareas complejas, por lo que las interrupciones pueden afectar su rendimiento. Es decir, recuperar el mismo nivel de atención después de una pausa requiere un tiempo de adaptación. Por lo tanto, estos cortes disminuyen la eficiencia y aumentan la probabilidad de cometer errores en tareas complejas.

La situación que casi siempre pone en apuros a las personas inteligentes, según la psicología. Foto: El Imparcial

Según especialistas en psicología, la frustración que estas generan no responde a una falta de habilidades sociales, sino al impacto que tiene romper un estado de alta concentración. De hecho, diversos estudios alertan que incluso las interrupciones voluntarias como, por ejemplo, revisar el celular, pueden afectar la productividad. Por ello, los especialistas recomiendan minimizar las distracciones, silenciar las notificaciones y agrupar tareas similares para mantener la concentración de manera adecuada.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE AGRADECEN A LOS CONDUCTORES QUE LES CEDEN EL PASO?

De acuerdo con el medio TN, expresar gratitud y reconocer los pequeños gestos cotidianos como, por ejemplo, saludar el hecho de un conductor por ceder el paso a un transeúnte, contribuye a desarrollar una actitud más positiva frente a la vida y las relaciones interpersonales. Si bien estas prácticas no eliminan los problemas diarios, sí ayudan a reducir el estrés y fomentar emociones positivas en situaciones habituales.

De hecho, diversos estudios en neurociencia señalan que los actos espontáneos de gratitud activan áreas del cerebro asociadas con el bienestar. Aun así, la psicología sostiene que las personas que responden con un saludo tienden a mostrar mayores niveles de empatía y paciencia. Por ello, reconocer el gesto del conductor no solo refleja cortesía, sino que también contribuye a fortalecer la convivencia y fomentar una actitud más colaborativa en los espacios urbanos.