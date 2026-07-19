Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta oportunidad, esta disciplina académica analizó cómo reaccionan las personas con una alta capacidad cognitiva cuando son interrumpidas, ya sea por una pregunta inesperada, una llamada telefónica o incluso por una simple notificación en el celular. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.