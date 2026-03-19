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Resumen

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El pasado 12 de marzo fue un día clave para el ámbito de la salud mental en el país. Luego de meses de debate, el Congreso de la República aprobó la modificación del artículo 25 de la Ley 30947, Ley de Salud Mental, en un extremo clave que había generado polémica entre los gremios de psiquiatras y psicólogos: la precisión de las competencias de los profesionales de la salud en el diagnóstico.

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