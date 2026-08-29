Roberto Carlos Merino Gallardo, de 34 años, permanece desaparecido desde el pasado 24 de julio, luego de salir de su centro de estudios en Lima. Su familia continúa buscándolo y pide a las autoridades intensificar las investigaciones para determinar su paradero.

De acuerdo a la información brindada por sus familiares a este diario, Roberto tiene una condición de salud mental y lleva varias semanas sin recibir su medicación, por lo que podría encontrarse desorientado o confundido, además de presentar movimientos involuntarios. Esta situación incrementa la preocupación por su seguridad y bienestar.

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Roberto Carlos Merino Gallardo, de 34 años, está desaparecido desde el 24 de julio. Foto: cortesía

La familia ya presentó una denuncia en la comisaría de Pueblo Libre y cuenta con una Nota de Alerta de la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, ante el tiempo transcurrido, solicitan que se agoten todas las posibilidades para ubicarlo.

Uno de los principales pedidos de sus familiares es la preservación y revisión de las cámaras de videovigilancia municipales en las immediaciones del Cetpro Promae “Breña”, donde estudiaba el joven. Según explicaron, estas imágenes podrían permitir reconstruir el recorrido que realizó Roberto después de salir de su centro de estudios y aportar información sobre lo ocurrido posteriormente.

“Solo queremos encontrar a Roberto y llevarlo a casa”, señaló Victoria Gallardo, quien pidió colaboración a las autoridades y a cualquier persona que pueda aportar información que permita ubicarlo.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Roberto Merino Gallardo puede comunicarse con la Policía Nacional o con sus familiares a través de las redes sociales de Victoria Gallardo, hermana de Roberto: