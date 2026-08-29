Joven fue visto por última vez en el Cetpro Promae "Breña". Foto: cortesía familiar
Joven fue visto por última vez en el Cetpro Promae "Breña". Foto: cortesía familiar
Por Redacción EC

Roberto Carlos Merino Gallardo, de 34 años, permanece desaparecido desde el pasado 24 de julio, luego de salir de su centro de estudios en Lima. Su familia continúa buscándolo y pide a las autoridades intensificar las investigaciones para determinar su paradero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: