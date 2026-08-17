La madrugada del domingo 16 de agosto transcurrió con dos movimientos telúricos que sorprendieron a los habitantes de Cañete, en Lima. En menos de cuatro horas, la ciudad registró dos sismos cuyo epicentro se localizó en el mar, frente a las costas de Chilca. El primer evento ocurrió a la 1:51 de la madrugada, mientras el segundo se produjo a las 4:42. Ambos movimientos fueron percibidos de manera leve por la población. La jornada comenzó así con una nueva muestra de la actividad sísmica que caracteriza a esta zona del país.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los epicentros de ambos eventos se ubicaron frente al litoral de Cañete. La cercanía temporal entre los dos movimientos generó atención entre los residentes, aunque no se reportó una percepción intensa. Los sismos ocurrieron mientras gran parte de la población permanecía descansando. El segundo movimiento llegó cuando apenas habían transcurrido algunas horas desde el primero. Ante estos eventos, las autoridades mantienen el llamado a conservar la calma y permanecer preparados frente a posibles emergencias.

Estas son algunas de las recomendaciones que Indeci brinda a toda la población ante los sismos del sur

Tras los movimientos registrados durante la madrugada, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el COEN recordaron a la población la importancia de mantenerse preparada ante la posibilidad de nuevos sismos. A través de sus canales oficiales, Indeci recomendó revisar o elaborar el Plan Familiar de Emergencia para establecer cómo actuar ante una situación de riesgo. También pidió verificar los elementos que conforman el Combo de la Supervivencia. La mochila de emergencia y la caja de reserva deben encontrarse listas y en condiciones adecuadas. La prevención, señalaron, puede marcar la diferencia durante una emergencia.

Ante un eventual movimiento telúrico, las autoridades exhortaron a conservar la calma y dirigirse hacia las zonas previamente identificadas como seguras. Asimismo, recomendaron mantenerse alejados de ventanas, objetos pesados y cualquier elemento que pueda desprenderse o caer durante el sismo. Indeci también pidió evitar salir a la calle mientras el movimiento continúe, salvo que sea estrictamente necesario. Las familias deben permanecer atentas a las indicaciones de las autoridades. De esta manera, se busca reducir los riesgos y actuar de forma organizada frente a una eventual emergencia.

Algunas recomendaciones específicas en caso de presentarse sismos de gran magnitud en cualquier parte del país

Ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, las autoridades reiteraron a la población la necesidad de tener claras las acciones que deben seguirse durante una emergencia. Entre las principales medidas figura revisar o elaborar el Plan Familiar de Emergencia, además de comprobar que la mochila de emergencia y la caja de reserva estén completas. Al comenzar un sismo, se recomienda conservar la calma y dirigirse hacia los lugares previamente identificados como seguros. También es importante mantenerse lejos de ventanas y objetos que puedan desprenderse o caer. La información debe ser consultada únicamente en canales oficiales para evitar rumores o datos incorrectos.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) extendió el llamado a las oficinas encargadas de la gestión del riesgo de desastres en las distintas jurisdicciones. Estas entidades deberán contribuir a la difusión de los boletines y recomendaciones emitidos por los organismos competentes. Asimismo, se les pidió fortalecer la organización de sus comunidades para responder de manera coordinada ante una eventual emergencia. La preparación no solo depende de las autoridades, sino también de las familias y vecinos. El objetivo es que, ante un nuevo sismo, la población pueda reaccionar con rapidez, orden y seguridad.

Indeci recomienda a la población a estar informada y preparada para cualquier sismo que se presente

Tras los dos movimientos registrados en Cañete, el IGP continúa con la vigilancia permanente de la actividad sísmica frente al litoral nacional. La entidad recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes difundidos mediante sus canales oficiales. Los recientes eventos volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de prevención en Lima y la costa central. Esta zona del país se encuentra dentro de un territorio caracterizado por una elevada actividad sísmica. Por ello, las autoridades insisten en que la preparación debe formar parte de la rutina de las familias.

Aunque los movimientos registrados durante la madrugada no provocaron daños, el llamado de las autoridades es a no bajar la guardia. Ante un eventual sismo de mayor intensidad, mantener la calma y saber cómo actuar puede reducir considerablemente los riesgos. La preparación de los hogares y la identificación de zonas seguras son parte fundamental de esta tarea. Mientras el IGP continúa monitoreando el comportamiento sísmico, la población debe permanecer informada mediante fuentes oficiales. La prevención sigue siendo la principal herramienta para enfrentar una emergencia telúrica.

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