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Resumen

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Donald Trump publicó el nuevo diseño del pasaporte de Estados Unidos de edición limitada y donde él aparece. (Donald Trump / Truth Social).
Donald Trump publicó el nuevo diseño del pasaporte de Estados Unidos de edición limitada y donde él aparece. (Donald Trump / Truth Social).
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump reveló el viernes la imagen de un nuevo pasaporte estadounidense en el que aparece su retrato.

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