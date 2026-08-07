Las billeteras digitales han cambiado la forma en que millones de personas manejan su dinero en el Perú. En pocos años, aplicaciones como Yape pasaron de ser una alternativa para realizar pagos rápidos a convertirse en una herramienta utilizada para transferencias, compras y distintas operaciones financieras desde el teléfono celular. Con la incorporación de nuevos servicios y funciones, los usuarios también han empezado a preguntarse hasta dónde llegan las posibilidades de estas plataformas. Una de las principales dudas gira en torno al envío de dinero desde otros países y si es posible recibir remesas internacionales directamente a través de una cuenta asociada a Yape. Ante esta interrogante, es importante conocer cómo funcionan actualmente estas operaciones, qué alternativas existen y cuáles son las condiciones que deben considerar quienes esperan recibir dinero del extranjero mediante esta aplicación.

¿Cómo recibo una remesa en Yape? Sigue estos pasos

Con Yape Remesas, puedes recibir dinero del extranjero en soles y dólares directo a tu Yape ¡Rápido, seguro y sin comisiones!

Disponible para clientes Yape con BCP y Yape con DNI. Conoce sobre los tipos de cuenta aquí.

Estos son los montos máximos para recibir una remesa en tu Yape:

En soles:

S/ 3,000 por transacción

S/ 12,000 por mes

En dólares:

USD 999 por transacción

USD 3,000 por mes

Aquí te dejamos más información sobre cómo recibir una remesa a través de Yape:

Desde el extranjero

Esto es lo que deben hacer tus amigos y familiares en el extranjero para enviar dinero (remesas) a tu Yape:

Acceder a la web, app o establecimiento de la remesadora (Remitly, Ria, WU, Remitee, Xoom, MoreMoney, AFEX y más. Conócelas todas aquí).

Completar los datos y elegir “Billetera móvil” como método de envío.

Seleccionar “Yape”.

Ingresar tus datos registrados en Yape (número celular y nombre completo) ¡Y listo!

Yapero:

Esto es lo que puedes hacer desde la sección Remesas en tu Yape:

Mandar a amigos y familiares un paso a paso de cómo enviarte remesas. Solo debes tocar el ícono “Compartir” en la esquina superior derecha de la sección Remesas.

Revisar tu historial de remesas y los vouchers de cada operación.

Te notificaremos por correo y en el app cada vez que recibas una remesa. También podrás verlo inmediatamente en tu historial.

¿Qué más debes saber?

Cuando recibas una remesa, el dinero estará seguro en tu Yape y listo para tus yapeos del día a día.

¿Necesitas retirar el efectivo? Para Yape con BCP, hazlo desde un cajero o ventanilla BCP. Para Yape con DNI, sigue los pasos aquí.

Yape advierte: así puedes intentar recuperar un pago

La app cuenta con funciones pensadas para asistir a los usuarios cuando realizan un envío de dinero por error. A continuación, te explicamos las opciones disponibles que puedes emplear en estas situaciones.

Es importante tener en cuenta que, si envías dinero por Yape a un contacto equivocado o con un monto incorrecto, no es posible anular ni revertir la transferencia, ya que la plataforma procesa los pagos de manera inmediata.

Sin embargo, esto no significa que el dinero esté irremediablemente perdido. La forma más práctica de recuperar los fondos es contactar al destinatario de la transferencia y pedirle amablemente que devuelva el monto enviado por equivocación.

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.