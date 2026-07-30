Por Redacción EC

Desde su creación, Yape se ha convertido en una de las herramientas digitales más utilizadas por los peruanos para realizar pagos, transferencias y diversas operaciones financieras desde el celular. Actualmente, millones de usuarios recurren a esta billetera digital para enviar y recibir dinero de manera inmediata, sin necesidad de manejar efectivo y con procesos sencillos. Entre los mecanismos de protección más importantes de la plataforma se encuentra la clave de seguridad de seis dígitos, un código personal que permite ingresar a la cuenta y confirmar las transacciones realizadas. No obstante, algunos usuarios pueden enfrentar inconvenientes al momento de acceder al aplicativo, ya sea por olvidar su contraseña, sospechar de un posible riesgo de seguridad o simplemente necesitar actualizar sus datos de ingreso. Ante estas situaciones, Yape cuenta con un proceso establecido para recuperar o cambiar la clave y volver a utilizar la cuenta con normalidad. Desde su lanzamiento en 2016, la aplicación ha experimentado un rápido crecimiento en el país, impulsando el uso de pagos digitales y facilitando que más personas puedan acceder a servicios financieros a través de sus dispositivos móviles.