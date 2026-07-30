Desde su creación, Yape se ha convertido en una de las herramientas digitales más utilizadas por los peruanos para realizar pagos, transferencias y diversas operaciones financieras desde el celular. Actualmente, millones de usuarios recurren a esta billetera digital para enviar y recibir dinero de manera inmediata, sin necesidad de manejar efectivo y con procesos sencillos. Entre los mecanismos de protección más importantes de la plataforma se encuentra la clave de seguridad de seis dígitos, un código personal que permite ingresar a la cuenta y confirmar las transacciones realizadas. No obstante, algunos usuarios pueden enfrentar inconvenientes al momento de acceder al aplicativo, ya sea por olvidar su contraseña, sospechar de un posible riesgo de seguridad o simplemente necesitar actualizar sus datos de ingreso. Ante estas situaciones, Yape cuenta con un proceso establecido para recuperar o cambiar la clave y volver a utilizar la cuenta con normalidad. Desde su lanzamiento en 2016, la aplicación ha experimentado un rápido crecimiento en el país, impulsando el uso de pagos digitales y facilitando que más personas puedan acceder a servicios financieros a través de sus dispositivos móviles.

¿No puedes entrar a Yape? Esto debes hacer para recuperar tu acceso

En caso necesites crear una nueva contraseña de 6 dígitos, aquí podrás encontrar el paso a paso.

Si no recuerdas tu clave, selecciona el tipo de documento que usaste al registrarte en Yape en las opciones de abajo.

Si recuerdas tu clave, selecciona el cambio de clave desde el app para obtener más información.

Con DNI (no recuerdo clave)

Si usaste tu DNI para registrarte en Yape, sigue estos pasos para cambiar tu contraseña:

Abre el app de Yape y, en la pantalla inicial, toca el botón “Olvido o cambio de clave”. Ingresa el número de celular que asociaste a tu cuenta. Ingresa el código de validación que te llegará por mensaje de texto. Sube una foto de tu rostro para validar tu identidad. Procura tener buena iluminación. Crea una nueva contraseña, confírmala ¡y listo! Ya podrás usarla para entrar a Yape.

Con RUC, CE o Pasaporte (no recuerdo clave)

Si usaste tu pasaporte, CE o RUC para registrarte en Yape, sigue estos pasos para cambiar tu contraseña:

Ve a “Mi Perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”. Si no tienes acceso al app, elimínala en este enlace. Abre el app y toca el botón “Crear cuenta”.​ Ingresa el número de celular que ya tenías registrado y el código de validación que te llegará por mensaje de texto.​ Coloca tu documento de identidad y tu correo electrónico.​ Crea una clave de 6 dígitos y elige el mismo tipo de cuenta que tenías previamente.​ Valida tu identidad ¡y listo! Ya tienes tu nueva clave para ingresar a Yape.​ Al cambiar tu contraseña, el saldo que tenías antes se mantendrá en tu nuevo Yape

Desde el app (sí recuerdo clave)

Sigue estas recomendaciones para crear tu nueva clave de 6 dígitos:

No puede tener números consecutivos o repetidos. No incluyas números de tu DNI, RUC, CEXT o PAS. No uses tu número de celular. No repitas tu clave anterior. No utilices tu fecha de cumpleaños

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