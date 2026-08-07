Los ciudadanos que requieran una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio o defunción pueden realizar la solicitud ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), siempre que sean mayores de edad y el documento requerido esté disponible en la plataforma de la entidad. Sin embargo, no todos los registros forman parte del sistema digital del organismo. En aquellos casos donde el acta aún no se encuentre incorporada a la base de datos, el trámite deberá gestionarse directamente en la municipalidad donde se efectuó la inscripción original. Para documentos registrados fuera del territorio nacional, el procedimiento cambia. Si la partida fue emitida en un consulado peruano en el extranjero, la copia certificada deberá ser solicitada a través de la oficina correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Puedes verificar que el acta está en el sistema del Reniec, ingresando en el Paso 1 la fecha de nacimiento, matrimonio o defunción con los nombres completos del titular del acta.

Cuáles son los requisitos

DNI.

Recibo de pago por derechos administrativos.

Así puedes solicitar en línea

Paso 1: Ingresa a https://apps.reniec.gob.pe/actascertificadas

y verifica si el acta se encuentra registrada en el sistema de Reniec. Completa los datos solicitados y haz clic en “Buscar”.

Paso 2: Realiza el pago de S/10.30 a través de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Guarda el comprobante.

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

Paso 3: Ingresa nuevamente a la web del Reniec, selecciona la opción “emitir copia certificada” y acepta los términos de servicio.

Paso 4: Valida tus datos personales: número de DNI, fecha de nacimiento, país, celular y correo electrónico.

Paso 5: Ingresa el código de verificación que recibirás en tu correo electrónico.

Paso 6: Selecciona el tipo de acta: nacimiento, matrimonio o defunción.

Paso 7: Completa los datos del titular del acta y selecciona el pago realizado.

Paso 8: Visualice o descargue el archivo únicamente si va a proceder con la impresión en este momento. Recuerde que el sistema registra la vista previa como un documento emitido de forma definitiva.

Paso 9: Haz clic en “generar copia certificada” y proceda a la impresión. (Nota: El documento solo se puede generar una [01] vez y tiene como fin exclusivo su impresión inmediata).

¿Qué debes recordar?

La copia del acta de nacimiento por web de un menor de edad, solo puede ser pagada y solicitada con el DNI de uno de los padres.

La copia de acta de defunción por web, No se paga, ni se solicita con DNI del fallecido, debes pagar con tu DNI de solicitante.

Solicita el acta web desde tu Pc o Laptop, conectada a una impresora. No uses celular para este proceso.

PUEDES EMPEZAR EL TRÁMITE AQUÍ