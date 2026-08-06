Contar con un documento de identidad vigente es fundamental para acceder a diversos servicios y ejercer derechos ciudadanos. Sin embargo, miles de personas que viven en zonas alejadas del país aún enfrentan dificultades para realizar este tipo de trámites. Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pondrá en marcha una nueva jornada de atención gratuita para acercar sus servicios a poblaciones que requieren mayor apoyo. A continuación te contamos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.

Una campaña que busca acercar la identidad a más peruanos

La iniciativa se desarrollará entre el 3 y el 9 de agosto en 19 departamentos del territorio nacional, con el propósito de facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) y reducir los casos de ciudadanos que todavía no cuentan con este documento o necesitan actualizar su información.

Las brigadas del Reniec llegarán a distintas localidades para atender a personas que, debido a la distancia, falta de recursos o dificultades de conectividad, no pueden acudir con facilidad a una oficina convencional. De esta manera, la entidad busca llevar sus servicios directamente hasta las comunidades que más lo necesitan.

¿Qué regiones serán parte de la jornada gratuita?

Las campañas se realizarán en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

Durante estos días, los equipos itinerantes recorrerán diferentes puntos del país, incluyendo comunidades rurales, centros poblados, zonas urbanas vulnerables y lugares donde el acceso a los trámites de identificación suele representar una dificultad para los ciudadanos.

Estos son los trámites que podrán realizar gratuitamente

Los ciudadanos podrán acceder a diversos procedimientos relacionados con el DNI sin realizar ningún pago. Entre ellos figuran la inscripción por primera vez, la renovación del documento, la actualización de datos, la solicitud de duplicados y la entrega de identificaciones previamente gestionadas.

El objetivo es que más personas puedan contar con un documento actualizado que les permita realizar gestiones personales, acceder a programas sociales, servicios públicos y otras oportunidades que requieren acreditar su identidad.

Atención prioritaria para poblaciones vulnerables

Las jornadas estarán enfocadas especialmente en grupos que enfrentan mayores obstáculos para obtener o mantener vigente su DNI. Entre ellos se encuentran menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, miembros de comunidades indígenas y ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema.

Asimismo, serán considerados aquellos habitantes afectados por emergencias o que presentan limitaciones por razones geográficas y tecnológicas. Con estas acciones, Reniec busca fortalecer la inclusión y garantizar que más peruanos puedan ejercer plenamente su derecho a la identidad.