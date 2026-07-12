La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que reanudará la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país luego de la suspensión temporal del servicio. La medida fue adoptada debido a trabajos de mantenimiento en la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), situación que afectó el normal desarrollo del trámite. La entidad precisó que el inconveniente no se originó en sus propios sistemas. Según explicó Migraciones, la interrupción del servicio impidió validar la información de los ciudadanos, un paso indispensable para completar la emisión del documento de viaje. Asimismo, informó que mantiene una coordinación permanente con el Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas. El objetivo es normalizar el servicio en el menor tiempo posible y garantizar la atención de los usuarios en todo el territorio nacional.

Desde cuando empiezan a dar su funcionamiento en migraciones sobre todos los trámites al público en general

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la emisión de pasaportes electrónicos será reanudada a partir del lunes 13 de julio, luego de superarse la suspensión temporal que afectó el servicio. Con esta medida, la entidad retomará la atención de los ciudadanos que requieren obtener o renovar este documento de viaje en las distintas oficinas del país. El objetivo es restablecer la atención de manera progresiva y con normalidad. Asimismo, Migraciones exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales, donde se comunicarán las novedades relacionadas con la prestación del servicio. La institución indicó que cualquier cambio en los horarios, procedimientos o medidas complementarias será difundido oportunamente por estos medios, con el fin de evitar desinformación y facilitar la atención de los usuarios.

¿Cuál es objetivo de todo este procedimiento, según lo explica el superintendente Juan Alvarado Gómez?

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, explicó que la implementación de la nueva modalidad de atención responde al objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos al trámite de obtención del pasaporte. En declaraciones recogidas por RPP, el funcionario señaló que la iniciativa busca reducir las barreras de acceso y ofrecer un proceso más rápido, ordenado y oportuno para los peruanos que requieren este documento de viaje. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Migraciones sostuvo que estas modificaciones forman parte de su proceso de modernización institucional. A través de un comunicado, la entidad destacó que el nuevo esquema permitirá brindar un servicio más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía. Con ello, espera optimizar la atención al público y mejorar la experiencia de los usuarios durante la realización de sus trámites.

Conoce cómo será el procedimiento de la atención en Migraciones desde hoy en todas las oficinas

Para tramitar el pasaporte electrónico, los ciudadanos deben contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en condiciones adecuadas, además de presentar el comprobante de pago correspondiente por S/ 120,90. Así lo informó la Superintendencia Nacional de Migraciones. El pago del derecho de trámite puede realizarse mediante el Banco de la Nación, la plataforma digital Págalo.pe o directamente en las oficinas de Migraciones. En estos locales también están habilitados medios como Yape y los equipos POS para facilitar el proceso.

Este procedimiento rige en todas las sedes de atención, así como en los módulos ubicados en centros comerciales y en los espacios MAC. La medida se sustenta en el principio de atención preferente establecido por la normativa, beneficiando a las personas adultas mayores, mujeres gestantes y ciudadanos que realizan sus trámites acompañados de menores de edad.

Paso a paso para realizar el pago del pasaporte electrónico

Accede a la plataforma Págalo.pe desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Ubica y selecciona la opción correspondiente al trámite del pasaporte electrónico, identificado con el código 01810. Ingresa la información solicitada y verifica que el comprobante de pago registre correctamente el número de DNI del titular del trámite o, en caso de un menor de edad, el del menor solicitante. Efectúa el pago del derecho de trámite por S/ 120.90 utilizando una tarjeta de débito o crédito. Una vez completada la transacción, descarga e imprime el comprobante de pago, ya que será un requisito indispensable al momento de realizar el trámite del pasaporte.

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